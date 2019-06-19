ТОП-13: Самые образованные красотки эстонского шоу-бизнеса
В эти дни в учебных учреждениях по всей Эстонии проходят торжественные церемонии вручения дипломов... Давайте узнаем, кто вошел в ТОП-13 самых образованных деятельниц шоу-бизнеса по версии портала Elu24!
РАДИОВЕДУЩАЯ И АКТРИСА БРИГИТТЕ СЮЗАННЕ ХУНТ
Тартуский университет: факультет журналистики и коммуникаций
АКТРИСА И МАРКЕТОЛОГ ХАННА МАРТИНСОН
Таллиннский университет: факультет рекламы и имагологии
ПЕВИЦА КЕЙТИ УЙБОМЯГИ
Таллиннский университет: факультет молодежной работы
ЗВЕЗДА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И МОДЕЛЬ ДЕАНА НООП
Тартуский университет: факультет журналистики и коммуникаций
ПЕВИЦА ЭЛИНА НЕЧАЕВА
Эстонская академия музыки и театра: степень магистра по специальности «классический вокал»
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ КЕЙЛИ СЮКИЯЙНЕН
Тартуский университет: факультет журналистики и коммуникаций
ПЕВИЦА ХЕЛЕН АДАМСОН
Таллиннская экономическая школа: факультет управления персоналом
ПЕВИЦА КАТРИН СИСКА
Таллиннский технический университет: факультет юриспруденции
ПЕВИЦА МААРЬЯ-ЛИЙС ИЛУС
Тартуский университет: факультет юриспруденции
ПЕВИЦА ГРЕТЕ ПАЙА
Эстонская Высшая Школа Бизнеса: факультет управления бизнесом
ПЕВИЦА ЭДА-ИНЕС ЭТТИ
Эстонский гуманитарный институт (ныне относится к Таллиннскому университету): факультет англистики
ПЕВИЦА БИРГИТ САРРАП
Таллиннский университет: факультет музыкальной терапии
ПЕВИЦА ТАНЯ МИХАЙЛОВА
Тартуский университет: факультет хореографии