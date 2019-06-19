Ср, 19.06.2019
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ТОП-13: Самые образованные красотки эстонского шоу-бизнеса
С ними не забалуешь!

Eda-Ines Etti.

ФОТО: AFP / Scanpix

В эти дни в учебных учреждениях по всей Эстонии проходят торжественные церемонии вручения дипломов... Давайте узнаем, кто вошел в ТОП-13 самых образованных деятельниц шоу-бизнеса по версии портала Elu24!

РАДИОВЕДУЩАЯ И АКТРИСА БРИГИТТЕ СЮЗАННЕ ХУНТ

Тартуский университет: факультет журналистики и коммуникаций

ФОТО: TV3

АКТРИСА И МАРКЕТОЛОГ ХАННА МАРТИНСОН

Таллиннский университет: факультет рекламы и имагологии 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

ПЕВИЦА КЕЙТИ УЙБОМЯГИ

Таллиннский университет: факультет молодежной работы

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

ЗВЕЗДА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И МОДЕЛЬ ДЕАНА НООП

Тартуский университет: факультет журналистики и коммуникаций

ФОТО: Kristjan Teedema

ПЕВИЦА ЭЛИНА НЕЧАЕВА

Эстонская академия музыки и театра: степень магистра по специальности «классический вокал»

ФОТО: Konstantin Sednev

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ КЕЙЛИ СЮКИЯЙНЕН

Тартуский университет: факультет журналистики и коммуникаций

ФОТО: Rasmus Koosora

ПЕВИЦА ХЕЛЕН АДАМСОН

Таллиннская экономическая школа: факультет управления персоналом

ФОТО: Erakogu

ПЕВИЦА КАТРИН СИСКА

Таллиннский технический университет: факультет юриспруденции

ФОТО: Erakogu

ПЕВИЦА МААРЬЯ-ЛИЙС ИЛУС

Тартуский университет: факультет юриспруденции

ФОТО: Konstantin Sednev

ПЕВИЦА ГРЕТЕ ПАЙА

Эстонская Высшая Школа Бизнеса: факультет управления бизнесом

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees/Scanpix

ПЕВИЦА ЭДА-ИНЕС ЭТТИ

Эстонский гуманитарный институт (ныне относится к Таллиннскому университету): факультет англистики

ФОТО: Konstantin Sednev

ПЕВИЦА БИРГИТ САРРАП

Таллиннский университет: факультет музыкальной терапии

ФОТО: Raen Väikene / Raadio Elmar

ПЕВИЦА ТАНЯ МИХАЙЛОВА

Тартуский университет: факультет хореографии

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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