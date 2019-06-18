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  • У экс-участника группы Metallica обнаружили смертельную болезнь

У экс-участника группы Metallica обнаружили смертельную болезнь

Heavy metal ansambel Megadeth - Dirk Verbeuren, David Ellefson, Dave Mustaine ja Kiko Loureiro

ФОТО: ADM/Capital Pictures/ADM/Capital Pictures/Scanpix

У знаменитого гитариста и певца Дэйва Мастейна диагностировали рак. Экс-участник группы Metallica уже начал лечение в одной из клиник США. Этой новостью Дэйв Мастейн поделился на официальной Facebook-странице группы Megadeth, которую он возглавляет, пишет Сегодня.

Стоит отметить, что рок-коллектив уже отменил часть запланированных концертов и обратился к сторонникам поддержать артиста.

Стоит отметить, что Дэйв Мастейн настроен весьма оптимистично. В то же время медики, которые обнаружили онкозаболевание, прогнозируют, что музыкант имеет большие шансы на выздоровление.

"Мне диагностировали рак горла. Это, безусловно, то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто этому противостоять – но бороться с трудностями мне не впервые. Я плотно работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха. Лечение уже началось", – рассказал музыкант.

Сейчас артисты Megadeth продолжают работать над созданием нового студийного альбома и ожидают возвращения Дэйва Мастейна в группу. Кроме этого, часть запланированных концертов певец совместит с лечением.

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