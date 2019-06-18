У экс-участника группы Metallica обнаружили смертельную болезнь

Стоит отметить, что Дэйв Мастейн настроен весьма оптимистично. В то же время медики, которые обнаружили онкозаболевание, прогнозируют, что музыкант имеет большие шансы на выздоровление.

"Мне диагностировали рак горла. Это, безусловно, то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто этому противостоять – но бороться с трудностями мне не впервые. Я плотно работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха. Лечение уже началось", – рассказал музыкант.