Вот так промах! Глава Хорватии по ошибке названа самым сексуальным президентом

Сегодня в Эстонию с официальным визитом прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая считается самым сексуальным президентом в мире. Но тут есть проблема.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович получила это неофициальное звание из-за фото в бикини. Блондинка с пышным бюстом и сексуальными формами никого не оставила равнодушным.
Но… на горячих фото изображена не Колинда. Дело в том, что глава Хорватии имеет общие черты с женой рэпера Ice-T – Коко Остин. Именно с ней перепутали главу государства.
А президента Хорватии в бикини можно увидеть ЗДЕСЬ!