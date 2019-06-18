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Вот так промах! Глава Хорватии по ошибке названа самым сексуальным президентом

Kas see ongi Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarović? Ei

ФОТО: Fred Hernandez / Fred Hernandez/BuzzFoto.com

Сегодня в Эстонию с официальным визитом прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая считается самым сексуальным президентом в мире. Но тут есть проблема.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович получила это неофициальное звание из-за фото в бикини. Блондинка с пышным бюстом и сексуальными формами никого не оставила равнодушным.

ФОТО: Fred Hernandez / Fred Hernandez/BuzzFoto.com

Но… на горячих фото изображена не Колинда. Дело в том, что глава Хорватии имеет общие черты с женой рэпера Ice-T – Коко Остин. Именно с ней перепутали главу государства.

А президента Хорватии в бикини можно увидеть ЗДЕСЬ!

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