MTV Movie Awards 2019: эффектные образы звезд на красной дорожке

На красной дорожке церемонии награждения в ярких и неординарных нарядах позировали звезды кино и телевидения, среди которых оказались Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс, Бри Ларсон, Сандра Буллок, Закари Левай, Ноа Сентинео и другие.

"Мстители: Финал" и "Игра престолов" сошлись в противостоянии за голоса зрителей. Заключительный фильм Marvel собрал три награды в разных номинациях, в то время как "Игре престолов" удалось завоевать одну статуэтку за "Лучший сериал".

В этом году на красной дорожке звезды театра и кино предпочли яркие и неординарные образы, например, удивили своим появлением дрэг-квины в эпатажных нарядах и объемных париках Трикси Маттель, Алисса Эдвардс и Екатерина Замолодчикова.