Самая яркая и горячая вечеринка города «Танцевальный Pай» приглашает на Gert's special Birthday party!

В пятницу, 5 июля, TaxiGo и Music Factory приглашают в ночной клуб HOLLYWOOD (Vana-Posti 8, Tallinn) на любимую вечеринку - Танцевальный Pай – Gert's special Birthday party!

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В эту яркую ночь каждый гость станет участником особого события. Впервые на Танцевальном Раю – виртуозная скрипачка, победительница российских и международных музыкальных конкурсов, фитнес модель – ALISANDRA BELLI (Россия) со своим блистательным шоу! Вас ждет виртуозная игра на инструменте, профессиональная хореография, яркие краски сценических костюмов и конечно прекрасная музыка. Настоящий фейерверк из скрипичного техно-акустического фьюжна, нестандартных идей и фантастических, ярких образов подарит эстетическое удовольствие и наполнит мощной энергетикой и страстью!

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России,

Обворожительные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга оживят атмосферу на танцполе,

Воздушные шары, праздничный торт, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации и море сюрпризов ждут гостей в честь дня рождения организатора вечеринки Герта Лаасмэ!

99% лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

Весь этот развлекательный коктейль является неотъемлемой составляющей незабываемого праздника. Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877

Двери рая открываются в 23:00.

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €

NB! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в пунктах Piletilevi и в интернете: (предпродажа: до 23.06 - 15€ и VIP 29€ , 24.06-3.07 - 17€ и VIP 34€)

NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли! Больше информации на www.trai.ee