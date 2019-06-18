Появилось фото Кристины Асмус с голой грудью

С начала года Кристина Асмус будоражит фанатов пикантными снимками в микроблоге. Ранее сдержанная и скромная актриса превратилась в настоящий секс-символ. Все чаще появляются снимки, на которых звезда предстает в нижнем белье и демонстрирует стройные ноги. Поклонники разделились на два лагеря: одни с восторгом отнеслись к новым публикациям, а другие напомнили о маленькой дочери и осудили за излишнюю откровенность.

Недавно же Кристина завершила съемки в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст». В Сети уже появился тизерный трейлер картины, который не только вкратце ознакомил с содержанием, но и показал весьма интригующие кадры. Так, поклонники заметили, что для роли актриса оголила грудь.

По сценарию главный герой Илья Горюнов, которого исполнил Александр Петров, семь лет отсидел в тюрьме за преступление которого не совершал: мужчину обвинили в распространении запрещенных средств. Илья решает отомстить за годы, проведенные вне воли, и получает доступ к телефону офицера Петра Хазина. Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.