Появилось фото Кристины Асмус с голой грудью
31-летняя актриса снялась в экранизации романа «Текст». Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес, пишет СтарХит.
С начала года Кристина Асмус будоражит фанатов пикантными снимками в микроблоге. Ранее сдержанная и скромная актриса превратилась в настоящий секс-символ. Все чаще появляются снимки, на которых звезда предстает в нижнем белье и демонстрирует стройные ноги. Поклонники разделились на два лагеря: одни с восторгом отнеслись к новым публикациям, а другие напомнили о маленькой дочери и осудили за излишнюю откровенность.
Недавно же Кристина завершила съемки в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст». В Сети уже появился тизерный трейлер картины, который не только вкратце ознакомил с содержанием, но и показал весьма интригующие кадры. Так, поклонники заметили, что для роли актриса оголила грудь.
По сценарию главный герой Илья Горюнов, которого исполнил Александр Петров, семь лет отсидел в тюрьме за преступление которого не совершал: мужчину обвинили в распространении запрещенных средств. Илья решает отомстить за годы, проведенные вне воли, и получает доступ к телефону офицера Петра Хазина. Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
К слову, хоть ранее артистка и не позволяла себе полностью обнажаться, но может похвастать смелыми съемками и в других картинах. Так, для фильма «Что творят мужчины!» Кристина появилась в жаркой постельной сцене с Таиром Мамедовым. Также она украсила собой обложку мужского журнала Maxim, где предстала в образе соблазнительной охотницы.