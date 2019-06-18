Бывшая девушка Тимати шокировала своей нездоровой худобой, выложив фото в платье

Экс-возлюбленная рэпера Тимати и вторая "вице-мисс Россия — 2012" ведёт популярный инстаграм, где у неё 6,5 млн подписчиков. Несмотря на это, девушка не так часто демонстрирует фигуру на снимках. Но последний пост модели заставил изрядно поволноваться фанатов.

Алёна выложила селфи и видео, на которых предстала в белом коротком платье, и подписала: "Время тренить". Из-за специфики работы девушке приходится тщательно следить за своей фигурой. При этом Шишкова выглядит чрезвычайно худой.

Но поклонников пост поверг в шок. В комментариях писали, что это уже перебор, девушка довела себя до болезненного состояния и ей нужно лечить анорексию. При этом нашлись и те, кто придумал причину такому чрезмерному похудению.

"Что вы с собой наделали? Кошмар. Очнитесь вы уже, это дно", "Боги. Время вылечить анорексию", "Ужас какой. Время к психиатру", - пишут фанаты.