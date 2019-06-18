Лайма Вайкуле решила поставить на уши всю Прибалтику своим фестивалем в Юрмале

«В этом году фестивалю - пять лет. Сложилось так, что полный список артистов фестиваля, как и порядок их выступления по дням, мы разглашаем не сразу, а какое-то время удерживаем в секрете, интригуя публику», - рассказала продюсер. Причиной, по словам Милграве, является большое количество популярных артистов, выступающих в любой из четырех дней фестиваля, и то, что в программу каждого концерта включено жанровое разнообразие, и уникальные звездные дуэты и трио. «Сегодня мы объявляем программу по дням, но, вполне возможно, впереди нас ждут еще сюрпризы», - подчеркнула продюсер.