ТОП-5 самых ярких фестивалей июля в Эстонии и Латвии: вы просто обязаны побывать в этих живописных местах!

Laima Rendezvous Jurmala 18-21 июля 2019

В 2019 году с 18 по 21 июля в концертном зале “Дзинтари” уже в пятый раз состоится Международный фестиваль популярной музыки "Laima Rendezvous Jurmala".

Хозяйка и создательница фестиваля Лайма Вайкуле рассказывает: "Пятый – юбилейный фестиваль будет особо красочным и грандиозным. Выходить на сцену будут лучшие из лучших, самые яркие звезды и блистательные открытия предыдущих фестивалей и, конечно же, молодые, актуальные имена."

На протяжении 4 дней на сцену будут выходить такие звезды, как: Лолита, Макс Барских, Alekseev, Артур Пирожков, Maruv, NK | Настя Каменских, Бьянка, Дана Соколова, Уку Сувисте, Monatik, Стас Михайлов, Сергей Мазаев, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Время и Стекло, Валерий Меладзе и несравненная Лайма Вайкуле.

Rock in Haapsalu 19-20 июля 2019

Фестиваль Rock in Haapsalu, который будет проходить 19 и 20 июля во дворе Хаапсалуского замка уже в третий раз, привезет в Эстонию всемирно известную звезду поп-джаза Кэти Мелуа и короля романтики Криса де Бурга. Список выступающих пополняется.

Кэти Мелуа с ее неповторимым бархатным тембром, бесподобно соединяя в своем исполнении блюз и джаз, смогла покорить весь мир, а ее песня Nine Million Bisycles стала одним из знаковых хитов 2000-х.

Певец всех влюбленных Крис де Бург обязательно исполнит в Хаапсалу свои величайшие романтические композиции The Lady In Red и Missing You.

Positivus Festival 26-27 июля 2019

Этот фестиваль уже в 13 раз в латвийском городе Салацгрива. В этом году на фестивале выступить Иван Дорн.

EAST BEACH FEST 26-27 июля 2019

Уже 6-й год подряд, на пляже Нарва-Йыэсуу, успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа East Beach Fest 2019, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.

В этом году на фестивале выступят: группа Время и Стекло, HAMMALI & NAVAI, певица Нюша, а также эстонская группа ПараТайн.

Tsudo Fest 27 июля 2019

Уже 27 июля на берегу Чудского озера в живописном местечке Касепяэ встретимся на ежегодном международном музыкальном фестивале «Чудо-Фест». За пять лет существования Фестиваля в нём приняли участие десятки выдающихся музыкантов нашей страны и зарубежные исполнители, уникальные творческие коллективы и многочисленные гости. В череде музыкальных фестивалей «Чудо-Фест» изначально отличают дружеская атмосфера, радушный приём, развлечения на любой вкус, гастрономические угощения для любителей хорошей еды, сумасшедший музыкальный драв, супер-хиты и элитный состав исполнителей. В предыдущие годы в фестивале приняли участие - Виктор Салтыков, Сергей Сумин, Татьяна Буланова, «Нэнси», Рома Жуков, группа «На-На», а также творческие коллективы и исполнители из Эстонии.

На юбилейном фестивале выступят такие звезды, как:

группа «МИРАЖ», вместе с основателем и композитором группы Андреем Литягиным;

и группа «ЛАСКОВЫЙ МАЙ», вместе с основателем и исполнителем группы Андреем Разиным.