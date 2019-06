ТОП-5 самых ярких фестивалей июля в Эстонии и Латвии: вы просто обязаны побывать в этих живописных местах!

Laima Rendezvous Jurmala 18-21 июля 2019

Rock in Haapsalu 19-20 июля 2019

Фестиваль Rock in Haapsalu, который будет проходить 19 и 20 июля во дворе Хаапсалуского замка уже в третий раз, привезет в Эстонию всемирно известную звезду поп-джаза Кэти Мелуа и короля романтики Криса де Бурга. Список выступающих пополняется.

Кэти Мелуа с ее неповторимым бархатным тембром, бесподобно соединяя в своем исполнении блюз и джаз, смогла покорить весь мир, а ее песня Nine Million Bisycles стала одним из знаковых хитов 2000-х.

Певец всех влюбленных Крис де Бург обязательно исполнит в Хаапсалу свои величайшие романтические композиции The Lady In Red и Missing You.