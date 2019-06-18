«Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты»: Иванова ночь в Кесклинне обещает быть жаркой
Сегодня стало известно, как и где в Иванову ночь будут развлекаться жители и гости района Кесклинн. Российская группа «Ундервуд», спевшая веселый хит про Крым, тоже будет развлекать гостей. В пресс-сообщении не сообщается, будет ли данная композиция звучать на концерте в Таллинне.
Традиционное празднование Ивановой ночи в Кесклинне пройдет в этом году 23 июня на стадионе бастиона Скооне (Суур Раннавярав, 1), начало в 18.00.
«Поскольку в этом году на стадионе Калев пройдет праздник танца, а сам стадион обновляется, то мы организуем традиционное празднование Ивановой ночи на стадионе за бастионом Скооне. На празднике выступят Танель Падар с группой, любимцы молодежи Öed, популярная группа из Москвы «Ундервуд» и Борис Лехтлаан с Аре Яама. Существует мнение, что все в Иванов день уезжают за город. На самом деле многие остаются в городе и поэтому мы решили пригласить дуэт Öed, который добавит празднику сааремааского колорита», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Кроме возможности послушать большой концерт, на празднике предложат различные занятия для людей разного возраста: для детей будет открыта детская зона, можно будет понаблюдать за захватывающим огненным шоу, не обойдется и без традиционного большого костра. Целый ряд продавцов предложат гостям вкусную еду. Праздник продлится до часа ночи.
«Просим учитывать, что Иванова ночь в Кесклинне – это праздник для всей семьи и поэтому мы не будем пускать со своим алкоголем, а также людей в состоянии алкогольного опьянения. Все необходимое для празднования можно будет купить на месте», - добавил Свет.