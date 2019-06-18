«Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты»: Иванова ночь в Кесклинне обещает быть жаркой

Традиционное празднование Ивановой ночи в Кесклинне пройдет в этом году 23 июня на стадионе бастиона Скооне (Суур Раннавярав, 1), начало в 18.00.

«Поскольку в этом году на стадионе Калев пройдет праздник танца, а сам стадион обновляется, то мы организуем традиционное празднование Ивановой ночи на стадионе за бастионом Скооне. На празднике выступят Танель Падар с группой, любимцы молодежи Öed, популярная группа из Москвы «Ундервуд» и Борис Лехтлаан с Аре Яама. Существует мнение, что все в Иванов день уезжают за город. На самом деле многие остаются в городе и поэтому мы решили пригласить дуэт Öed, который добавит празднику сааремааского колорита», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Кроме возможности послушать большой концерт, на празднике предложат различные занятия для людей разного возраста: для детей будет открыта детская зона, можно будет понаблюдать за захватывающим огненным шоу, не обойдется и без традиционного большого костра. Целый ряд продавцов предложат гостям вкусную еду. Праздник продлится до часа ночи.