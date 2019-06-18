Вт, 18.06.2019
Можно ослепнуть от блеска! Смотри, какие красотки пили шампанское в Кадриорге СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Суд решил, какое наказание понесет популярный эстонский радиоведущий, ехавший вдрызг пьяным за рулем

Суд решил, какое наказание понесет популярный эстонский радиоведущий, ехавший вдрызг пьяным за рулем

Попавшийся пьяным за рулем популярный эстонский радиоведущий Аллан Роозилехт (59) сегодня утром приехал в Харьюский уездный суд, чтобы узнать свое наказание. 

В воскресенье он был задержан стражами порядка в Таллинне на перекрестке улиц Койдула и Фельмана за езду в нетрезвом виде. Сегодня утром ведущий извинился перед слушателями радио Star FM и после отправился в суд, где сегодня было вынесено решение по его делу. 

«То, что сейчас больше всего тревожит мою душу, - это сожаление. Мечтаю о том, чтобы люди простили мне то, что я натворил», - сказал Роозилехт в эфире. 

Также радиоведущий добавил, что его поступку нет оправдания. «Если ты делаешь что-то такое неприятное и это худший день в твоей жизни, то здесь и нет никакого оправдания».

В суде Роозилехт выразил сожаление о случившемся. Ведущий надеется, что этот случай навсегда останется в прошлом и в будущем не повторится. 

Роозилехт получил права в 1977 году, за рулем он более 40 лет. Сам ведущий в ходе судебного заседания попросил не отбирать у него права надолго. 

Раньше радиоведущий попадался полиции за превышение скорости. Наказание действительно до 17 августа этого года. 

Сначала прокурор требовал наказание в виде шести месяцев тюрьмы, но согласился уменьшить этот срок до четырех месяцев с испытательным сроком в один год. Это означает, что если в ближайшие 12 месяцев Роозилехт не нарушит закон, то тюрьму его не посадят.  

Судья согласился с предложениями прокурора и поскольку Регистр наказаний у Роозилехта практически полностью чист, то дополнительное наказание применено не будет. Права у радиоведущего не отнимают. Он и дальше сможет по утрам ездить на работу. 

Помимо условного наказания Роозилехт должен будет заплатить государству 450 евро. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ