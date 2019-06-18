Суд решил, какое наказание понесет популярный эстонский радиоведущий, ехавший вдрызг пьяным за рулем

В воскресенье он был задержан стражами порядка в Таллинне на перекрестке улиц Койдула и Фельмана за езду в нетрезвом виде. Сегодня утром ведущий извинился перед слушателями радио Star FM и после отправился в суд, где сегодня было вынесено решение по его делу.

«То, что сейчас больше всего тревожит мою душу, - это сожаление. Мечтаю о том, чтобы люди простили мне то, что я натворил», - сказал Роозилехт в эфире.

Также радиоведущий добавил, что его поступку нет оправдания. «Если ты делаешь что-то такое неприятное и это худший день в твоей жизни, то здесь и нет никакого оправдания».

В суде Роозилехт выразил сожаление о случившемся. Ведущий надеется, что этот случай навсегда останется в прошлом и в будущем не повторится.

Роозилехт получил права в 1977 году, за рулем он более 40 лет. Сам ведущий в ходе судебного заседания попросил не отбирать у него права надолго.

Раньше радиоведущий попадался полиции за превышение скорости. Наказание действительно до 17 августа этого года.

Сначала прокурор требовал наказание в виде шести месяцев тюрьмы, но согласился уменьшить этот срок до четырех месяцев с испытательным сроком в один год. Это означает, что если в ближайшие 12 месяцев Роозилехт не нарушит закон, то тюрьму его не посадят.

Судья согласился с предложениями прокурора и поскольку Регистр наказаний у Роозилехта практически полностью чист, то дополнительное наказание применено не будет. Права у радиоведущего не отнимают. Он и дальше сможет по утрам ездить на работу.