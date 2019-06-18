Марию Кожевникову не узнали на ретроснимке

На снимке звезда запечатлена с подругами – девчонкам всего по 18 лет. По словам актрисы, тогда казалось, что они мегакрутые. "И откуда всплывают такие фото... Три красотки", – подписала пост Мария. Кадр был сделан в Испании во время сборов на дискотеку.

Подписчики были ошеломлены. Многие не смогли узнать своего кумира. "Боюсь спросить, а Вы с какой стороны? Ни одна на Вас не похожа", "Я тоже не найду Марию!", "Вас не узнать. Где Вы?" – недоумевали поклонники.

Те, кто все-таки узнал актрису, кадр оценили по достоинству. "По той моде вы и были мегакрутые", – поддержала пользовательница Сети.

"Современные 18-летние девочки выглядят гораздо старше вас! Вы красотки!"

– подметила фанатка.