Марию Кожевникову не узнали на ретроснимке

Мария Кожевникова выложила в Instagram новое фото. Фанаты не смогли вычислить своего кумира, пишут Дни.ру.
На снимке звезда запечатлена с подругами – девчонкам всего по 18 лет. По словам актрисы, тогда казалось, что они мегакрутые. "И откуда всплывают такие фото... Три красотки", – подписала пост Мария. Кадр был сделан в Испании во время сборов на дискотеку.
Подписчики были ошеломлены. Многие не смогли узнать своего кумира. "Боюсь спросить, а Вы с какой стороны? Ни одна на Вас не похожа", "Я тоже не найду Марию!", "Вас не узнать. Где Вы?" – недоумевали поклонники.
Те, кто все-таки узнал актрису, кадр оценили по достоинству. "По той моде вы и были мегакрутые", – поддержала пользовательница Сети.
"Современные 18-летние девочки выглядят гораздо старше вас! Вы красотки!"
– подметила фанатка.
Многих этот ретроснимок натолкнул на приятные воспоминания о молодых годах. "Помню эти топы. Их наденешь с атласными брюками и чувствуешь себя суперзвездой", – поделилась подписчица.