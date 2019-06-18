Видео: Керсти Кальюлайд оконфузилась во время встречи с королевой Дании. Что пошло не так?

Неловкий момент для двух дам во время официальной встречи в Кадриорге: Кальюлайд протянула королеве Дании руку первой, а та ее просто не пожала. Поэтому главе нашей республики пришлось просто опустить свою ладонь.

Портал Elu24 обратился к эксперту по этикету Эрике Колбаков. По словам специалиста, во время таких встреч всегда нужно исходить из того, как ведет себя монарх. «Будь то королева Елизавета II - если бы мы первыми пошли жать ей руку, это стало бы досадной ошибкой. Если она протягивает руку, мы отвечаем взаимностью», - говорит Колбаков.