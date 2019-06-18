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Видео: Керсти Кальюлайд оконфузилась во время встречи с королевой Дании. Что пошло не так?

Неловкий момент во время встречи Керсти Кальюлайд с королевой Дании.

ФОТО: Kuvatõmmis ETV saatest

На выходных Эстонию посетила королева Дании Маргрете II, но эксперты по этикету обратили внимание не на встречу ее величества с главой нашей страны Керсти Кальюлайд, а на оплошность президента, которая первой протянула королеве руку. 

Неловкий момент для двух дам во время официальной встречи в Кадриорге: Кальюлайд протянула королеве Дании руку первой, а та ее просто не пожала. Поэтому главе нашей республики пришлось просто опустить свою ладонь. 

Портал Elu24 обратился к эксперту по этикету Эрике Колбаков. По словам специалиста, во время таких встреч всегда нужно исходить из того, как ведет себя монарх. «Будь то королева Елизавета II - если бы мы первыми пошли жать ей руку, это стало бы досадной ошибкой. Если она протягивает руку, мы отвечаем взаимностью», - говорит Колбаков. 

Кажется, что для королевы такое поведение президента Эстонии стало неожиданным. 

Королева Дании Маргрете II и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Летной гавани 

ФОТО: Mihkel Maripuu

Смотрите видео ЗДЕСЬ. На 4:37 минуте. 

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