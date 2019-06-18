Старейшая «живая кукла Барби» перенесла 105-ю пластическую операцию... И вот как она выглядит теперь!

Как пишет издание Daily Star, дама уже потратила на улучшение своей внешности и попытки сохранить молодость более 40 тысяч долларов за последние 13 лет. Она корректировала и лицо, и фигуру. Последняя подтяжка лица обошлась ей почти в 640 долларов.

Рэйчел говорит, что намерена доказать, что в 50 лет можно выглядеть на 30.

ФОТО: RACHEL EVANS / CATERS NEWS / Caters News Agency

Последняя подтяжка лица обошлась ей практически в 640 долларов.

ФОТО: RACHEL EVANS / CATERS NEWS / Caters News Agency

Мне хотелось снова быть счастливой, поэтому я изменила свою внешность и все, что мне не нравилось в себе. Мы живем во времена, когда то, что не нравится, можно изменить, и я воспользовалась этим шансом,

– аргументировала свой выбор Эванс.

ФОТО: PAUL WHITE / CATERS NEWS / Caters News Agency

Кроме того, Рэйчел не собирается останавливаться на достигнутом, к 50 годам она планирует еще семь раз лечь на операционный стол.

Для меня это образ жизни. Я делаю всё возможное, чтобы остановить старение, так что эти операции мне необходимы. Я хочу быть самой пластмассовой женщиной в мире, когда мне будет 50 лет,

‒ подытожила она.