Старейшая «живая кукла Барби» перенесла 105-ю пластическую операцию... И вот как она выглядит теперь!
Жительница Лондона Рэйчел Эванс, которая в свои 48 лет является старейшей в Великобритании «живой куклой Барби», перенесла 105-ю пластическую операцию. На этот раз она внесла новые правки в овал своего лица. Женщина намерена до своего 50-летия установить мировой рекорд по числу косметических операций и процедур.
Как пишет издание Daily Star, дама уже потратила на улучшение своей внешности и попытки сохранить молодость более 40 тысяч долларов за последние 13 лет. Она корректировала и лицо, и фигуру. Последняя подтяжка лица обошлась ей почти в 640 долларов.
Рэйчел говорит, что намерена доказать, что в 50 лет можно выглядеть на 30.
Последняя подтяжка лица обошлась ей практически в 640 долларов.
Мне хотелось снова быть счастливой, поэтому я изменила свою внешность и все, что мне не нравилось в себе. Мы живем во времена, когда то, что не нравится, можно изменить, и я воспользовалась этим шансом,
– аргументировала свой выбор Эванс.
Кроме того, Рэйчел не собирается останавливаться на достигнутом, к 50 годам она планирует еще семь раз лечь на операционный стол.
Для меня это образ жизни. Я делаю всё возможное, чтобы остановить старение, так что эти операции мне необходимы. Я хочу быть самой пластмассовой женщиной в мире, когда мне будет 50 лет,
‒ подытожила она.
Подписчики соцсетей утверждают, что от обаятельной Рейчел, которой она была 13 лет назад, не осталось и следа, они уверенны, что косметические процедуры только сделали ее старше своего возраста. Многие жалеют знаменитость за то, что она не принимает себя такой, какая она есть.