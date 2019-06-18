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  • Диснеевская актриса опубликовала интимные фото, чтобы взломавший ее хакер не смог на них заработать

Диснеевская актриса опубликовала интимные фото, чтобы взломавший ее хакер не смог на них заработать
СТРОГО 18+

Bella Thorne New Yorgis 14. juunil 2019.

ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

Американская актриса и певица Белла Торн опубликовала в своем Twitter несколько интимных фотографий, чтобы отомстить хакеру, взломавшему ее аккаунт, пишет Лента.

Звезда показала в Twitter скрины переписки со злоумышленником, на которых видны ее интимные изображения. Она пояснила, что хакер угрожал самостоятельно обнародовать снимки и видео личного характера, а также прислал ей несколько подобных фото и с другими знаменитостями.

ФОТО: Broadimage/scanpix

Я слишком долго позволяла мужчинам пользоваться собой, и меня чертовски задолбало это. Я выставляю это напоказ, потому что я решила, что ты больше ничего не получишь от меня. Сегодня я буду лучше спать, зная, что я вернула свою власть. Ты не можешь контролировать мою жизнь и никогда не сможешь,

— написала Торн.

Она призналась, что из-за произошедшего инцидента плакала в течение суток. Кроме того, звезда предупредила хакера, что скоро в его доме появятся работники ФБР.

Белла Торн сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» и «Смешанные».

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