«Прикройся!»: поклонники распекли Нюшу за откровенное фото

Певица Нюша опубликовала в Instagram новый пост. Он вызвал бурную реакцию у подписчиков.
На фото она лежит на кровати в черном кружевном белье и белой мужской рубашке. Певица посвятила этот снимок вопросу приведения себя в форму после родов.
Несмотря на то что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме,
– рассказала Нюша.
Знаменитость отметила, что во время беременности наблюдала удивительные изменения своего тела и никогда их не стеснялась.
Внутри всегда чувствовала себя окрыленной,
– поделилась она.
Нюша не спешила меняться в первые две недели. Звезда потихоньку вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим, пишет Дни.ру.
Снимок многим показался довольно провокационным. "Скромнее нужно быть, раз ты стала матерью", "Прикройся!", "Не слишком – такое фото?" – напали на артистку критики.
"Новый лозунг: "Стала матерью – надень паранджу!" – пошутила одна из поклонниц.
Несмотря на отрицательные комментарии, большинству фото все-таки понравилось. "Шикарно выглядишь! Красавица!", "Молодец, приятно смотреть на счастливую девушку", "После родов стала еще прекраснее", – похвалили кумира фанаты.