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«Прикройся!»: поклонники распекли Нюшу за откровенное фото

Нюша

ФОТО: Instagram

Певица Нюша опубликовала в Instagram новый пост. Он вызвал бурную реакцию у подписчиков.

На фото она лежит на кровати в черном кружевном белье и белой мужской рубашке. Певица посвятила этот снимок вопросу приведения себя в форму после родов.

Несмотря на то что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме,

– рассказала Нюша.

Знаменитость отметила, что во время беременности наблюдала удивительные изменения своего тела и никогда их не стеснялась.

Внутри всегда чувствовала себя окрыленной,

– поделилась она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нюша не спешила меняться в первые две недели. Звезда потихоньку вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим, пишет Дни.ру.

Снимок многим показался довольно провокационным. "Скромнее нужно быть, раз ты стала матерью", "Прикройся!", "Не слишком – такое фото?" – напали на артистку критики.

"Новый лозунг: "Стала матерью – надень паранджу!" – пошутила одна из поклонниц.

Несмотря на отрицательные комментарии, большинству фото все-таки понравилось. "Шикарно выглядишь! Красавица!", "Молодец, приятно смотреть на счастливую девушку", "После родов стала еще прекраснее", – похвалили кумира фанаты.

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