«Прикройся!»: поклонники распекли Нюшу за откровенное фото

На фото она лежит на кровати в черном кружевном белье и белой мужской рубашке. Певица посвятила этот снимок вопросу приведения себя в форму после родов.

Несмотря на то что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме,

– рассказала Нюша.

Знаменитость отметила, что во время беременности наблюдала удивительные изменения своего тела и никогда их не стеснялась.

Внутри всегда чувствовала себя окрыленной,

– поделилась она.

Нюша не спешила меняться в первые две недели. Звезда потихоньку вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим, пишет Дни.ру.

Снимок многим показался довольно провокационным. "Скромнее нужно быть, раз ты стала матерью", "Прикройся!", "Не слишком – такое фото?" – напали на артистку критики.

"Новый лозунг: "Стала матерью – надень паранджу!" – пошутила одна из поклонниц.