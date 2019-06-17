Пн, 17.06.2019
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  • Финн изобрел плавучую баню и теперь плывет в Таллинн с актером Вилле Хаапасало

Финн изобрел плавучую баню и теперь плывет в Таллинн с актером Вилле Хаапасало
ВИДЕО!

Вилле Хаапасало.

ФОТО: SCANPIX

Участники заплыва планируют добраться до Таллинна за 10 часов. В этом им поможет обновлённый двигатель судна, пишет Лайф.

Финский изобретатель Янне Капилехто смастерил плавучую баню и отправился в заплыв до Таллинна. Компанию в дороге ему составляют актёр Вилле Хаапасало и капитан судна Анти Линнанвирта.

В прошлый раз подобное путешествие заняло 15 часов, но сейчас участники заплыва планируют дойти до эстонской столицы за 10 часов, а всё благодаря обновлённому двигателю. Навигационная и звуковая системы, а также холодильник получают электричество от солнечных батарей.

— Наше судно, оснащённое специальными понтонами, отлично работало во время последнего рейса, хотя скорость ветра достигала 12 метров в секунду. В этот же раз наша платформа используется с некоторыми улучшениями, — рассказал Капилехто.

Судно построено так, что его можно перемещать, сидя в гидромассажной ванне. Во время путешествия планируется ловить рыбу.

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