Финн изобрел плавучую баню и теперь плывет в Таллинн с актером Вилле Хаапасало

Финский изобретатель Янне Капилехто смастерил плавучую баню и отправился в заплыв до Таллинна. Компанию в дороге ему составляют актёр Вилле Хаапасало и капитан судна Анти Линнанвирта.

В прошлый раз подобное путешествие заняло 15 часов, но сейчас участники заплыва планируют дойти до эстонской столицы за 10 часов, а всё благодаря обновлённому двигателю. Навигационная и звуковая системы, а также холодильник получают электричество от солнечных батарей.

— Наше судно, оснащённое специальными понтонами, отлично работало во время последнего рейса, хотя скорость ветра достигала 12 метров в секунду. В этот же раз наша платформа используется с некоторыми улучшениями, — рассказал Капилехто.