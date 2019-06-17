Для тех, кто едет 23 июня в Петербург: раскрыты главные секреты «Алых парусов-2019» (ФОТО)

Новый бриг «Россия» - главный символ «Алых парусов-2019» появился в Кронштадте 16 мая. Ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта и сейчас готовится к празднику. Проход российского парусника по акватории Невы в ночь с 23-го на 24-е июня – подарок Акционерного Банка «РОССИЯ». Увидеть это смогут и жители Эстонии, которые массово отправятся в Санкт-Петербург в этом году.

ФОТО: Пятый канал

Участники праздника все эти годы – это, конечно, выпускники – вчерашние школьники. Именно для них задается ключевой посыл мероприятия, с которым они выходят во взрослую жизнь. И в этом году в слогане праздника – «Вместе с Россией» – заложен глубокий смысл. Именно они строят будущее России здесь и сейчас так, как это делали наши великие предки. Концерт-представление с участием топовых российских звезд на Дворцовой площади и шоу в акватории Невы неразрывно связаны общей темой. В разных локациях праздника зритель увидит уникальные постановки, которые будут представлять собой зарисовки на тему знаковых моментов истории России от начала Руси до наших дней.

ФОТО: Пятый канал

Для театрализованного шоу на площади установят сцену сложной многоуровневой конструкции. Она будет трансформироваться в течении всего концерта.

Кульминацией праздника станет появление парусника под флагом России. Проход брига будет сопровождать совершенно новая программа пиротехнического шоу. Фейерверк на «Алых парусах» всегда потрясает своей масштабностью, но в этом году, благодаря кропотливой совместной работе пиротехников и режиссеров, его удалось значительно усложнить. Изменения коснулись конструкции башен для пиротехники. Кроме того, увеличено число самих башен. Подготовлены новые пиротехнические изделия с потрясающими эффектами. По задумке режиссеров, они перенесут всех участников бала и телезрителей на просторы Вселенной... В настоящее время идет настройка оборудования и его программирование. В 2018 году фонтаны огня и фантастические цветы распускались над акваторией Невы 21 минуту. В этот раз канонада в небе над Санкт-Петербургом продлится дольше.

ФОТО: Пятый канал