Шампанское, божественные блюда и страстные развлечения: в Villa Mon Repos собрались сливки эстонского общества

В субботу 15 июня в 150-летнем здании Villa Mon Repos состоялось масштабное торжество Moët Grand Day, которое также дало старт юбилейному году, посвященному 150-летию легендарного шампанского Moët Impérial.
Для начала гости собрались на начавшийся в полдень бранч, где к завтраку подавали холодное шампанское Moët & Chandon – настоящий match-made-in-heaven. Затем стол накрыли вновь, ведь впереди за ужином ждало настоящее кулинарное путешествие. Особым меню с несколькими блюдами на празднике шампанского удивил собравшихся шеф-повар Mon Repos Владислав Дьячук. Разумеется, каждый представленный кулинарный соблазн сопровождался различными винтажными сортами Moët & Chandon, которые искусно подобрал к блюдам сомелье Ханнес Аэдла.
Кульминацией Moët Grand Day стал грандиозный праздник шампанского, центром которого была пенящаяся пирамида шампанского. Танцевать собравшихся приглашал Dj Peterson. Гостей также ждало живое выступление Элери Тийт. Вишенкой на торте стало появление шоу-труппы Utopia Entertainment, не оставившей равнодушным абсолютно никого. Праздник продолжался до самого расцвета этой короткой летней ночи.
Уже около трех столетий Moët & Chandon принадлежит титул любимейшего во всем мире шампанского. Шампанские вина Moët превосходно сочетаются с различными блюдами, и ими можно наслаждаться просто так. Символ гламура, роскоши и высокой моды – сегодня Moët & Chandon неоспоримый лидер рынка шампанского в Эстонии и во всем мире.