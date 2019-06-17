Смертельная опасность: эти продукты содержат ядовитые вещества!

Плоды с косточками

В семенах яблок содержатся токсичные вещества из класса цианидов. Однако серьезное отравление можно получить только после употребления большого количества косточек.

Такие опасные вещества содержатся и в вишне. В этой темно-красной ягоде присутствуют производные синильной кислоты. По этой причине есть вишню нужно аккуратно, избегая проглатывания косточек. При этом компоты и варенье абсолютно безопасны для человека. Вещества, образующие синильную кислоту, разрушаются уже при температуре 75 градусов.

Кроме того, синильная кислота может выделяться в сливовых и абрикосовых косточках. В больших количествах это вещество вызывает кислородное голодание в тканях.

Картофель

Картофель, как и все пасленовые, содержит гликоалкалоиды, представляющие класс естественных ядов. Однако эти вещества по большей части концентрируются в листьях, стеблях и ростках растения. В клубнях количество яда не превышает 0,05%. Между тем под продолжительным воздействием солнечных лучей содержание гликоалкалоидов в нем резко возрастает. Об этом свидетельствует зеленый цвет – такой картофель нельзя употреблять в пищу. Также не рекомендуется готовить блюда из старых и пророщенных корнеплодов.

Орехи

В орехах присутствуют опасные соединения, которыми они в природе защищаются от диких животных. После попадания этих веществ в организм человека процесс пищеварения затрудняется, поэтому перед употреблением орехи рекомендуется замачивать в течение нескольких часов. После этого они станут лучше усваиваться, а питательные вещества и витамины будут быстрее проникать в кровь.

Кроме того, опасные вещества содержатся и в мускатном орехе. Эта популярная приправа прекрасно дополняет блюда из мяса и птицы, однако использовать ее нужно осторожно. Дело в том, что мускатный орех – галлюциноген. Употребление всего 6 грамм порошка может вызвать конвульсии, а 9 граммов – тяжелые судороги.

Помидоры