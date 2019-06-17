Как день недели, в который человек родился, влияет на его характер и внешность?

Люди, родившиеся в понедельник, отличаются крайне тяжелым характером. Они упрямы и решительны. Это люди настроения, что затрудняет их отношения с окружающими. Рожденные в понедельник не терпят, когда их поучают другие. Они привыкли считать себя самыми умными, талантливыми. Люди понедельника разговорчивы. Любят продемонстрировать окружающим свои знания. Им нравится делиться с людьми тем, что они считают своей мудростью. Подобные личности жаждут всеобщего внимания, восхищения и похвал. В отношении денег они скуповаты. В долг деньги давать не любят, не спешат и с возвращением своих долгов. Отличаются саркастичной, насмешливой манерой общения. Склонны к разведению критики. Несмотря на привычку высмеивать недостатки других, критики в свой адрес не приемлют.

Люди, родившиеся во вторник, отличаются сутулостью, смуглостью кожи. Они несколько неряшливы и неаккуратны. Иногда любят приврать, приукрасить действительность, рассказывая о себе другим людям. Фантазии им не занимать! Этим людям неведомо чувство неловкости и стеснения. Они любят спорить, ни в чем не соглашаясь с собеседником. При этом родившиеся во вторник отличаются храбростью, друзья могут на них положиться в трудной ситуации. Имеют способность приспосабливаться к любой жизненной ситуации. Имеют все шансы к старости разбогатеть.

Людей, родившихся в среду, отличает привлекательная внешность. Они красивы лицом и фигурой. Кроме того имеют легкий приятный характер. Это чистосердечные и честолюбивые личности, имеющие грандиозные планы на жизнь. Они идеально подходят на роль супруга и родителя. Умеют быть верными, отдавая всего себя своей семье. Однако в душе часто чувствуют себя несчастными и одинокими.

Люди, родившиеся в четверг, отличаются приятной внешностью, светлым румяным лицом. Имеют привычку держаться с достоинством. Не любят занимать денег, предпочитая перетерпеть тяжелые времена и справиться с проблемами своими силами. Среди людей четверга много тех, кто имеет талант к пению, актерскому мастерству, писательству. Это очень гостеприимные люди, которые умеют и вкусно приготовить, и хорошо угостить своих гостей. Отличаются влюбчивой, переменчивой натурой. Из них получаются отличные друзья и родители. Больше всего они ценят в жизни не богатство и деньги, а семейный уют и покой.

Людей, рожденных в пятницу, отличает на редкость привлекательная, можно даже сказать утонченная, внешность. Они смотрят на мир широко распахнутыми глазами. Имеют приподнятые брови, словно удивляются этому миру. Умеют себя преподнести. Окружающие замечают в людях, родившихся в пятницу, некую величавость и аристократичность манер. Они любят посмеяться и пошутить, при этом боятся кого-либо ненароком обидеть. Обожают музыку, книги, красивые вещи и наряды. Это творческие натуры, у которых замечательно получается писать стихи, рисовать или делать что-то своими руками. Они романтичны и мечтательны, любят смотреть на небо. Многие из людей пятницы имею привычку вести дневник. Если им удастся получить образование, соответствующее их талантам и способностям, то могут добиться многого. Этих людей отличает сострадательность и великодушие.

Люди субботы имеют меланхоличную и несколько озлобленную натуру. Бывает, что в порыве гнева они могут вести себя агрессивно и жестоко. Эти личности имеют привычку говорить людям то, что приходит на ум. Их не заботит тот факт, что своей излишней прямолинейностью они могут кого-то обидеть. Родившихся в субботу отличает алчность. Они не упустят возможности поживиться за чужой счет. Считают себя очень умными, поэтому не желают прислушиваться к советам других людей. Внешне они стройны и грациозны. Их телосложение можно назвать поджарым.

Родившиеся в воскресенье, как правило, имеют счастливую судьбу. Из них получаются превосходные начальники, руководители, ученые, полководцы, музыканты и художники. Это очень талантливые и работоспособные люди. Они чрезвычайно нравятся окружающим. Внушают людям доверие и любовь. Такие люди украшают собой нашу жизнь, как солнце, небо и цветы.