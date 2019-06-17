Русский шансон 2019 уже в эту пятницу на Певческом поле: опубликована программа фестиваля

Уже на этой неделе на Певческом поле состоится по-настоящему народное гулянье под названием: «Русский Шансон 2019».
Хедлайнер вечера: Группа «Рождество» (Москва).
Анонсирована полная программа фестиваля:
15:00 Открываются двери
15:30 Ансамбль "Драго"
15:40 Певец Рафаэль
16:25 Ансамбль "Терек"
17:00 Сергей Литвинов
17:20 Слава Исетский
17:35 Эрих Кригер
17:50 Александр Кирсс
18:10 Наташа Галич
18:30 Сергей Маасин
18:50 Евгений Куневич
19:10 Сергей Сумин и Илона Калдре
19:30 Анатолий Полотно и Федя Карманов
20:15 Валерий Курас
21:00 Группа "Рождество"
Билеты во всех кассах Piletilevi.