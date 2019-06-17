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Русский шансон 2019 уже в эту пятницу на Певческом поле: опубликована программа фестиваля

ФОТО: Промо

Уже на этой неделе на Певческом поле состоится по-настоящему народное гулянье под названием: «Русский Шансон 2019».

Хедлайнер вечера: Группа «Рождество» (Москва).

Анонсирована полная программа фестиваля:

15:00 Открываются двери

15:30 Ансамбль "Драго"

15:40 Певец Рафаэль 

16:25 Ансамбль "Терек"

17:00 Сергей Литвинов

17:20 Слава Исетский

17:35 Эрих Кригер

17:50 Александр Кирсс

18:10 Наташа Галич

18:30 Сергей Маасин

18:50 Евгений Куневич

19:10 Сергей Сумин и Илона Калдре

19:30 Анатолий Полотно и Федя Карманов 

20:15 Валерий Курас

21:00 Группа "Рождество"

Билеты во всех кассах Piletilevi.

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