Блогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы

«На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Сравнение продукции экономкласса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. У него есть также достаточно смешной и интересный проект «Шаверма-патруль», где он ходит по городу Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы. Мне кажется, что такой видеоблогер сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческой процессе».