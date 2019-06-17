Блогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов привлек в качестве помощника Юрия Хованского. Об этом сам блогер сообщил в своих соцсетях, сфотографировавшись с Власовым. Сообщается, что 29-летний ютубер будет участвовать в обсуждениях инициатив, касающихся молодежной повестки, а помогать депутату он будет на добровольных началах, пишет Супер.
В комментарии РИА политик рассказал, почему выбор пал именно на Юрия, который часто становился участником различных скандалов:
«На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Сравнение продукции экономкласса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. У него есть также достаточно смешной и интересный проект «Шаверма-патруль», где он ходит по городу Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы. Мне кажется, что такой видеоблогер сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческой процессе».