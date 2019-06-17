Сошла с ума! Cardi B вышла на сцену в халате, а потом и вовсе разделась...

26-летняя певица вышла к зрителям в белом халате, из под которого выглядывал бюстгалтер телесного цвета. Впрочем, халат держался на одном поясе и ей не понадобилось много времени на то, чтобы раздеться...

Эпатажная певица стала любимицей миллионов не только за певческий талант, но и за откровенность со своими поклонниками. В начале мая Cardi B рассказала, что первые роды были для нее очень сложными, а также о том, что ей было трудно прийти в форму после рождения дочери. Именно поэтому она обратилась за помощью к специалистам – пластические хирурги поработали над ее талией и бедрами. Однако, как оказалось, липосакция не стала единственным хирургическим вмешательства в ее молодой организм.