Сошла с ума! Cardi B вышла на сцену в халате, а потом и вовсе разделась...
Одним из хедлайнеров фестиваля Bonnaroo, который с 13 по 16 июня проходил в Теннесси, США, стала рэперша Cardi B.
26-летняя певица вышла к зрителям в белом халате, из под которого выглядывал бюстгалтер телесного цвета. Впрочем, халат держался на одном поясе и ей не понадобилось много времени на то, чтобы раздеться...
Эпатажная певица стала любимицей миллионов не только за певческий талант, но и за откровенность со своими поклонниками. В начале мая Cardi B рассказала, что первые роды были для нее очень сложными, а также о том, что ей было трудно прийти в форму после рождения дочери. Именно поэтому она обратилась за помощью к специалистам – пластические хирурги поработали над ее талией и бедрами. Однако, как оказалось, липосакция не стала единственным хирургическим вмешательства в ее молодой организм.
Cardi B решилась на операцию на грудь, из-за которой отменила концерт в Балтиморе. Она аргументировала свой выбор тем, что о маммопластике она мечтала с детства. Однако операция оставила свои последствия. На днях певица поделилась снимком опухших ног, признавшись, что это побочный эффект после оперирования. Из-за заметных отеков исполнительница снова должна воздержаться от нагрузок и перенести несколько концертов, однако она о своем поступке не жалеет и сделкой осталась довольна.