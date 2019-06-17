Пн, 17.06.2019
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Популярный эстонский радиоведущий вчера был задержан пьяным за рулем, а сегодня не появился в эфире

Vapiano juubelipidu: Allan Roosileht

ФОТО: Madis Sinivee

Диджей и ведущий радио Star FM Аллан Роозилехт (59) сегодня не появился в эфире утреннего радиошоу. Эстонские СМИ задаются вопросом: продолжит ли мужчина работу на радио? 

Сегодня утреннюю программу вели Юрген Пярнсалу, Келли Делло и Марко Лыхмус. И если Делло заменяет в программу Пилле Минев, находящуюся в отпуске, то нахождение в эфире Лыхмуса вместо Роозилехта не прокомментировал никто. 

Сказали лишь, что Лыхмус вчера в последний момент был приглашен третьим ведущим в сегодняшнюю программу. 

Портал Elu24 связался с исполнительным директором TV3 Прийтом Лейто и узнал, продолжит ли Аллан Роозилехт работу в эфире радиостанции? Лейто пока не смог дать точного ответа: «Это такая свежая информация. Еще очень рано что-либо говорить».

Как относится к пьяным водителям Лейто? «Нельзя такое одобрять, но у нас христианская культура и христианская культура - это культура прощения».

Программный директор радиостанций Star FM и Power Hit Radio Аллан Виноградов тоже пока не сказал ничего о том, продолжит ли Роозилехт работу на радио или нет. 

Согласно данным портала Elu24, ведущий утренней программы на радио Star FM Аллан Роозилехт вчера был задержан пьяным за рулем. 

Полиция сообщила о 59-летнем водителе, который вчера был задержан на перекрестке улиц Койдула и Фейльмана. После странных маневров на дороге водитель в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией. 

В отношении водителя начато криминальное делопроизводство. 

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