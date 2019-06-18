Какие знаки Зодиака могут брать кредиты, а кому их следует опасаться

Каким знакам Зодиака лучше не брать кредиты

Спонтанный Овен любит рисковать. Порой ему свойственные необдуманные поступки. Например, взятие кредита. Совершенно спонтанно Овен решает приобрести какую-то вещь в срочном порядке, причем за немалые деньги. В итоге через какое-то время эта вещь кажется этому знаку не такой уж и нужной, а кредит в банке уже висит. Чувство большой суммы долга приводит представителей этого знака Зодиака к подавленному состоянию и дискомфорту.

Поэтому во избежание неприятностей звезды рекомендуют Овнам брать лучше несколько маленьких кредитов, чтобы за более короткие сроки их выплатить банку.

Сколько бы Близнецы ни зарабатывали самостоятельно, им никогда не хватает. Они часто загораются идеей приобрести какую-то вещь прямо здесь и сейчас, будь то бытовая техника или новый автомобиль. Поэтому без кредитов этот зодиакальный знак не обходится. Близнецы с легкостью принимают решения о быстрой покупке в кредит, даже если у них уже имеется долг в банке. Несколько взятых займов представители этого знака Зодиака стараются выплачивать без задержки, чтобы потом взять новые. Звезды рекомендуют Близнецам не брать долгосрочные кредиты (более 5 лет), иначе это негативно отразится на их эмоциональном состоянии.

Раки являются противниками различных долговых обязательств. Они стараются жить по средствам, рассчитывая исключительно на заработанные деньги. Только при острой необходимости этот зодиакальный знак обратится в банк за помощью. Раки предварительно взвесят все плюсы и минусы, подобрав более подходящий вариант. Да и при наличии долгов они не могут спокойно спать. Поэтому, если вы уже решились на кредит, то звезды рекомендуют брать маленькую сумму с минимальной процентной ставкой, и выплатить ее как можно раньше.

Львы предпочитают яркую и красочную жизнь. Чаще всего они с легкостью прибегают к кредитам и займах, не задумываясь о последствиях. Да и процентная ставка их мало интересует. Главное, обеспечить комфортную жизнь на широкую ногу. Очень часто тяга к роскоши приводит Львов к долговой яме. А вот как рассчитываться по финансовым обязательствам перед банком, этот знак Зодиака думает в последнюю очередь.

Ответственность по кредитам зависит от индивидуальных особенностей каждого человека-Льва.

Козерогм финансовый гороскоп не рекомендует брать кредиты. Любые долговые обязательства Козерог тяжело переносит. Этот знак нелегко расстается с заимствованными денежными средствами, поэтому возможны и задержки по выплатам. Только при возникновении крайне острой необходимости Козерогу следует брать в кредит небольшую сумму и стараться выплатить ее как можно раньше. В других случаях звезды не рекомендуют Козерогам связываться с банками по займам, а лучше жить и рассчитывать только на свои заработанные средства.

Каким знакам Зодиака можно брать кредиты