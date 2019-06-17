Русская ярмарка в Германии: поклонники со всей Европы съехались посмотреть выступление Илоны Калдре и Сергея Сумина

На сцене выступили российские звезды - Валерия, Натали, Шура, «140 ударов в минуту» и другие. И не зря! Ярмарку посетили более 20 тысяч гостей.

Целых три концерта на ярмарке дали эстонские знаменитости - Илона Калдре и Сергей Сумин, чьи хиты «Луна и ночь», «Напиши мне письмо» и «Скажи: да!» шикарно были восприняты местной публикой. Десятки людей приехали из Эстонии, Латвии и разных уголков Германии специально ради Илоны Калдре, чтобы послушать исполнительницу вживую. Очередь желающих сфотографироваться с экстрасенсом была оба дня.

Стоит отметить, что цены на еду на ярмарке в богатой и процветающей Германии в эти дни были дешевле, чем на ярмарке в Таллинне в эти же дни.