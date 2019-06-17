Уникальные психические способности, присущие каждому знаку Зодиака

Знаки стихии Огня

Овен способен оказаться в нужное время в нужном месте. Они нередко предчувствуют важные события, которые вскоре должны произойти, и им нередко снятся вещие сны. Чтобы развивать свою способность, огненным Овнам следует контролировать эмоции и вспыльчивый нрав. Чаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, и он вас не подведет.

Согласно гороскопу, Львы предпочитают быть в центре внимания. Сосредоточенные на своей персоне, самовлюбленные Львы не развивают данное им шестое чувство. Львы обладают даром четкого планирования своей жизни, каждого дня и каждой минуты. На уровне подсознания представители этого зодиакального знака уделяют внимание более важным вещам, отбрасывая все ненужное на задний план.

Стрельцы наделены даром видения правильного пути, ведущего к успеху. Пока остальные круглосуточно пыхтят на работе, оптимизм представителей этого знака зодиака позволяет интуитивно выстраивать жизненный путь. Стрелец как будто заранее знает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем дело касается не только финансового успеха, но и удачных любовных отношений. Звезды рекомендуют научиться им разграничивать интуицию и грезы.

Знаки стихии Земли

Чтобы раскрыть свою психическую способность, Тельцам рекомендуется почаще находиться на природе, ведь оттуда можно черпать энергию и вдохновение. Находясь в умиротворённом состоянии, этот зодиакальный знак способен развить такой дар как ощущение невидимой грани. Внутренний голос нередко подсказывает Тельцам, когда нужно вовремя остановиться во избежание дальнейших неприятностей.

Способностью предугадывать определенные события на интуитивном уровне наделены и Девы. Чтобы ваш дар развивался, звезды рекомендуют поменьше заниматься анализом и оценкой всей поступающей информации. Рационализм и скептическое мышление Дев может помешать внутреннему голосу и пропускать важные сигналы подсознания.

Главный жизненный девиз Козерога: всему свое время. Находясь в постоянных поисках чего-то особенного, будьте более открытыми, чтобы развивать свою интуицию. Звезды рекомендуют представителям этого знака Зодиака менее предвзято относиться к происходящему вокруг. Следует поверить наконец, что ваш подсознательный мир такой же реальный, как и материальный.

Знаки стихии Воздуха

Близнецы имеют предрасположенность к общению с рождения. Они с легкостью подбирают правильные слова в любой ситуации, что вызывает удивление у окружающих. Благодаря своей любознательности и открытому интеллекту, представители могут стать успешными в гаданиях по картам Таро или стать популярными астрологами. Звезды предупреждают Близнецов соблюдать осторожность в спиритизме.

Психический дар Весов заключается в тончайшем понимании других людей. Они умеют чувствовать собеседника, понимать его настроение. Внутренняя интуиция Весов будет проявляться сильнее в спокойной, расслабляющей обстановке. Звезды рекомендуют вам прислушиваться к своему шестому чувству, чтобы лучше понимать не только окружающих, но и себя, иначе излишней самокритики не избежать.

А вот Водолеи обладают даром читать чужие мысли, причем с раннего детства. Представителей этого знака забавляет умение отгадывать желания других людей. С помощью медитации вам удастся усилить ваши психические способности. Звезды рекомендуют Водолеям научиться отделять рациональное мышление от сигналов на уровне подсознания.

Знаки стихии Воды

Если Раку начать бороться с такими качествами, как прагматизм и практичность, то появится возможность раскрыть свои психические способности. Представителям этого зодиакального знака свойственно подстраиваться под любое эмоциональное состояние другого человека. Например, если к вам проявляют агрессию, вы можете с легкостью «обезвредить» противника его же методами. Доверьтесь своему подсознанию и интуиции.

Скорпиона не обманешь и не проведешь. Он зачастую чувствует истинные намерения другого человека. И происходит это на подсознательном уровне. В обычном, казалось бы, флирте Скорпион может увидеть потаенные откровения собеседника. Звезды советуют представителям этого знака во благо использовать свои психические способности, разграничивая их позитивные и негативные посылы.