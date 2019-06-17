Алена Свиридова показала подросшего сына-кадета

56-летняя певица городится младшим сыном Григорием. Юноша окончил кадетское училище и, возможно, посвятит жизнь военному делу. Накануне Алена Свиридова показала подросшего и возмужавшего наследника, пишет СтарХит.
Успешная карьера, признание коллег по шоу-бизнесу, прекрасные сыновья — многие считают, что Алена Свиридова состоялась в жизни. К слову, в январе младшему сыну Свиридовой — Грише исполнилось 15 лет, а буквально на днях парень окончил кадетское училище. Алена не скрывает, что испытывает гордость за наследника.
«У солдата выпускной. Вот и выросла малютка. Прощай кадетство!» — написала певица в личном блоге и опубликовала совместное фото с Григорием. Коллеги Алены по шоу-бизнесу и поклонники поздравили счастливую маму и поддержали юношу, который, судя по фото, заметно возмужал.
«Мужик, поздравляю с первым дембелем!»
— отметил в комментариях Денис Клявер.
К слову, Свиридова никогда не препятствовала выбору сына и была рада, когда он изъявил желания связать жизнь с военным делом.
«В какой-то момент я поняла, что рядом с моим сыном слишком много женщин. И это нехорошо. Тогда я ему подкинула идею, правда, изначально она была про Суворовское училище. Гриша радостно за нее ухватился, но выяснилось, что мы туда опоздали. Там берут с пятого класса и больше уже не делают добор. И потом мы узнали про кадетское училище. Съездили с сыном вдвоем, посмотрели, что и как. И вот уже год он учится в кадетском корпусе», — делилась певица.
Напомним, у Алены двое сыновей. Старшему, Василию, 36 лет. Сейчас он живет в Канаде с отцом — Сергеем Свиридовым. Отцом Гриши стал бывший манекенщик Дмитрий Мирошниченко. Молодые родители расстались, когда мальчику было два года.