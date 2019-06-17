Нельзя быть красивой такой! Ольга Кабо показала себя в купальнике

Кабо позировала на диване, опираясь на подушку. На Ольге был черный раздельный купальник, шляпа, украшенная бусинами, и темные очки. «Ну, вот! Немного подзагорела, теперь можно и фотографиями поделиться! Ровно через год вернулась. Как же здесь хорошо! Отдыхаю и радуюсь жизни! Чего и всем желаю!» — написала в Instagram Кабо.