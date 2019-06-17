Нельзя быть красивой такой! Ольга Кабо показала себя в купальнике

51-летняя Ольга Кабо открыла сезон отпусков. Актриса улетела в Турцию. Звезда поделилась с поклонниками первой фотографией в купальнике, пишет Cosmo.
Кабо позировала на диване, опираясь на подушку. На Ольге был черный раздельный купальник, шляпа, украшенная бусинами, и темные очки. «Ну, вот! Немного подзагорела, теперь можно и фотографиями поделиться! Ровно через год вернулась. Как же здесь хорошо! Отдыхаю и радуюсь жизни! Чего и всем желаю!» — написала в Instagram Кабо.
Одна из подписчиц Ольги заявила, что загар можно делать в фотошопе, и не ждать, когда появится естественный. Актриса ответила: «Естественный мне больше по душе». Еще одна поклонница отметила, что Кабо замечательно выглядит, и добавила, что шьет себе похожий купальник — с завышенной талией. «Это сейчас модно», — оставила комментарий актриса