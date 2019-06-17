Пн, 17.06.2019
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Видео: Том Хэнкс ограбил магазин

Tom Hanks

ФОТО: Charles Sykes/AP/Scanpix

62-летний актер Том Хэнкс на спор ограбил магазин с сувенирами. Звезда "Форреста Гампа" украл свою картонную копию и несколько поддельных статуэток "Оскар" в одной из сувенирных лавок в Лос-Анджелесе, сообщает Сегодня со ссылкой на CNN.

Дело в том, что Том Хэнкс стал гостем "Шоу Джимми Киммела", где звездный ведущий, известный своими шутками и розыгрышами, заявил, что Хэнкс слишком хороший, и никогда не попадает в скандальные ситуации. Киммел предложил Тому Хэнксу зайти в ближайший магазин и что-то украсть.

Актер согласился "испортить" свою репутацию и отправился в сувенирный магазин The Hollywoodland Experience, откуда вынес собственное картонное изображение и несколько статуэток "Оскар". "Я – Том Хэнкс. И я забираю эти вещи", – сказал актер продавцам магазина.

К слову, по пути Хэнкс разрисовал картонную фигуру своего коллеги Мэтта Деймона.

Как стало известно позже, за все "украденные" Томом Хэнксом товары заплатил его охранник.

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