Виктория Лопырева впервые откровенно рассказала о своей пластической операции

Виктория отметила, что кроме этих соображений, на операцию ее подтолкнуло и желание убрать заметное искривление. Звезда утверждает, что не делала липосакцию, хотя однажды внезапно набрала десять килограммов.

«Удивительно, но чувствовала я себя тогда прекрасно и ничуть не комплексовала, поклонников тоже было предостаточно. А сейчас смотрю на фотографии тех лет и удивляюсь. Лишнее подтверждение того, что каждая женщина внешне красива по‑своему. Нет и не должно быть жесткого стандарта. Внутренняя гармония, уверенность в себе и хорошая энергетика гораздо важнее», — поделилась блондинка.

Виктория порассуждала и о том, что сейчас считается зазорным быть сексуальной, по крайней мере, так думают некоторые активистки фем-течения. «Женщина по большому счету вообще ничего никому не должна, мужчина тоже. Как выглядеть, во что одеваться — личное дело каждого», — отметила Лопырева.

Эту цитату из своего интервью она опубликовала в Instagram. Прокомментировать размышления звезды решила Ксения Собчак. «Какая чушь? Почему феминистка не может быть секси? Вы вообще понимаете значение этого слова? Фем-движение — это борьба за равные права, к сексуальности это не имеет никакого отношения», — выразила негодование журналистка.