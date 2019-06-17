Пн, 17.06.2019
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  • Никаких губ уточкой и силикона: как на самом деле выглядят жены российских олигархов

Никаких губ уточкой и силикона: как на самом деле выглядят жены российских олигархов

Polina Deripaska

ФОТО: Valeriy Levitin / RIA Novosti

Существует стереотип, что богатые мужчины выбирают себе девочек-моделей с длинными ногами, силиконовой грудью и огромными губами. На деле, они женятся на обычных женщинах, которые далеки от идеалов  Instagram.

Полина Дерипаска (пусть и бывшая жена)

Бывшая жена Олега Дерипаски всегда выступала за натуральность: блестящие волосы, ухоженная кожа и нейтральный макияж. Образы Полина Дерипаска тоже выбирает классические и от ярких экспериментов всегда отказывается.

ФОТО: Kubedinov Igor / COVI

Юлия Мильнер

Жена Юрия Мильнера – Юлия Мильнер – в прошлом была моделью, но после замужества стала художником и фотографом. Обладая яркой внешностью, Юлия часто решается на необычные эксперименты – например, в честь открытия собственной выставки она побрилась наголо. Да и гардероб у Юлии довольно яркий. Но вот под нож хирурга она все-таки не спешит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стелла Кесаева

Жене Игоря Кесаева недавно исполнилось 54 года, при этом женщина выглядит восхитительно! Стелла Кесаева тщательно подходит к уходу за собой и не экспериментирует с внешностью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александра Мельниченко

Александре Мельниченко уже 42 года, но выглядит она максимум на 30. Секрет жены Андрея Мельниченко в том, что она предпочитает неброский макияж и простые прически. «Чем проще, тем дороже» – полагает женщина. Смотря на ее фото, трудно с этим не согласится.

ФОТО: Instagram

Елена Лихач

А вот жена Андрея Скотча выбивается из общей концепции скромности и простоты – Елена Лихач обожает яркие наряды, массивные украшения и броский макияж. Однако, менять свою внешность она не стала...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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