Никаких губ уточкой и силикона: как на самом деле выглядят жены российских олигархов

Существует стереотип, что богатые мужчины выбирают себе девочек-моделей с длинными ногами, силиконовой грудью и огромными губами. На деле, они женятся на обычных женщинах, которые далеки от идеалов Instagram.
Полина Дерипаска (пусть и бывшая жена)
Бывшая жена Олега Дерипаски всегда выступала за натуральность: блестящие волосы, ухоженная кожа и нейтральный макияж. Образы Полина Дерипаска тоже выбирает классические и от ярких экспериментов всегда отказывается.
Юлия Мильнер
Жена Юрия Мильнера – Юлия Мильнер – в прошлом была моделью, но после замужества стала художником и фотографом. Обладая яркой внешностью, Юлия часто решается на необычные эксперименты – например, в честь открытия собственной выставки она побрилась наголо. Да и гардероб у Юлии довольно яркий. Но вот под нож хирурга она все-таки не спешит.
Стелла Кесаева
Жене Игоря Кесаева недавно исполнилось 54 года, при этом женщина выглядит восхитительно! Стелла Кесаева тщательно подходит к уходу за собой и не экспериментирует с внешностью.
Александра Мельниченко
Александре Мельниченко уже 42 года, но выглядит она максимум на 30. Секрет жены Андрея Мельниченко в том, что она предпочитает неброский макияж и простые прически. «Чем проще, тем дороже» – полагает женщина. Смотря на ее фото, трудно с этим не согласится.
Елена Лихач
А вот жена Андрея Скотча выбивается из общей концепции скромности и простоты – Елена Лихач обожает яркие наряды, массивные украшения и броский макияж. Однако, менять свою внешность она не стала...