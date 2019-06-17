«Шикарные булочки!»: Мария Горбань раззадорила фанатов фото в купальнике

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Сен-Тропе. На снимке актриса спускается в бассейн.

Разумеется, больше всего в этом фото поклонников артистки поразили не шикарные виды французской коммуны, а фигура 32-летней Горбань в купальнике.

«Шикарные булочки!» — не сдержался один из них. «Четкая!» — добавил другой. «Красотка!» — прокомментировал еще один пользователь. «Вот это фигура!» — отметил очередной юзер. «Ну вот! Мы к ней всей душой, а она к нам попой…» — пошутил подписчик.