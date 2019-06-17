Пн, 17.06.2019
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  • «Шикарные булочки!»: Мария Горбань раззадорила фанатов фото в купальнике

«Шикарные булочки!»: Мария Горбань раззадорила фанатов фото в купальнике

Мария Горбань

ФОТО: Instagram

Актриса поделилась снимком с отдыха в Сен-Тропе, пишет Пятый канал.

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Сен-Тропе. На снимке актриса спускается в бассейн.

«Утро», — подписала она публикацию.

Мария Горбань

ФОТО: Instagram

Разумеется, больше всего в этом фото поклонников артистки поразили не шикарные виды французской коммуны, а фигура 32-летней Горбань в купальнике.

«Шикарные булочки!» — не сдержался один из них. «Четкая!» — добавил другой. «Красотка!» — прокомментировал еще один пользователь. «Вот это фигура!» — отметил очередной юзер. «Ну вот! Мы к ней всей душой, а она к нам попой…» — пошутил подписчик.

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