Савичева намекнула на то, что именно спровоцировало рак у Фриске

Четыре года назад, когда не стало Жанны Фриске, по всем каналам обсуждали, как проходило лечение артистки. А вот о том, что спровоцировало у молодой активной женщины возникновение рака - ни слова. Причину, конечно, установить невозможно. Но прошли годы и все чаще «полушепотом» стали говорить о том, что появление сына Платона - стало катализатором болезни.

Ни для кого не секрет, что Жанна Фриске делала ЭКО, гормональную процедуру, которая помогает женщинам стать мамами. Врачи в числе возможных осложнений не перечисляют рак, но некоторые специалисты считают, что ЭКО может спровоцировать болезнь.

Юлия Савичева и Жанна Фриске ФОТО: Instagram

На своей странице в микроблоге певица Юлия Савичева опубликовала снимок с Жанной Фриске и рассказала его историю. Они тогда делили одну гримерку с актрисой, вот и сделали фотографию на память. «Она шла на огромный риск ради ребенка. Я понимаю ее выбор. Надо быть поистине смелым и сильным человеком, чтобы зная о возможных последствиях, принять такое решение», - написала Савичева. Одни подписчики решили, что Юля намекает на процедуру ЭКО, которую сделала Фриске. Другие утверждают, что Савичева имеет в виду отложенное из-за беременности лечение Жанны. Однако близкие актрисы говорили, что о болезни стало известно уже после появления Платона.