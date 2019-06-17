До чего же хороша! 47-летняя Дарья Повереннова показала фигуру в бикини

Звезда сериалов «Бессонница» и «Марш Турецкого» Дарья Повереннова отпраздновала свое 47-летие. В это трудно поверить, с учетом того, как свежо и эффектно выглядит российская актриса, сообщает Экспресс-газета.
Дарья не постеснялась предстать перед камерой в бикини. Сейчас актриса находится в Сочи, где проходит «Кинотавр». «Смело, открыто, красиво шагаю в новый год своей жизни!», - сообщила женщина под пляжным фото.
Фолловеров восхитила стройная фигура Дарьи Поверенновой и ее цветущий вид. Актрисе тут же стали писать поздравления и теплые пожелания. «Пусть у вас все в жизни будет про любовь!», «Красивая, свободная, современная, талантливая, самодостаточная. Просто будь счастлива и любима!» - пожелали подписчики.
Многих поклонников интересует секрет красоты Дарьи Поверенновой. Но звезда признается, что не увлекается спортом и строгими диетами. Что касается гладкой кожи – актриса обходится без уколов ботокса, поскольку у ее организма иммунитет на ботулотоксин. Поэтому она ограничивается увлажняющими процедурами у косметолога, бегом и сбалансированным питанием.