До чего же хороша! 47-летняя Дарья Повереннова показала фигуру в бикини

Дарья не постеснялась предстать перед камерой в бикини. Сейчас актриса находится в Сочи, где проходит «Кинотавр». «Смело, открыто, красиво шагаю в новый год своей жизни!», - сообщила женщина под пляжным фото.

Фолловеров восхитила стройная фигура Дарьи Поверенновой и ее цветущий вид. Актрисе тут же стали писать поздравления и теплые пожелания. «Пусть у вас все в жизни будет про любовь!», «Красивая, свободная, современная, талантливая, самодостаточная. Просто будь счастлива и любима!» - пожелали подписчики.

Дарья Повереннова ФОТО: Instagram