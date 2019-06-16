Умер участник группы «Машина времени»

Андрей Макаревич сообщил печальную весть для всех поклонников группы «Машина Времени»: скончался сессионный музыкант Сергей Остроумов, который с 2004 года принимал участие в записи альбомов и выступлениях коллектива, сообщает Стархит.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич сообщил поклонникам печальную весть: ушел из жизни один музыкантов группы Сергей Остроумов. Барабанщик был сессионным участником легендарного коллектива с 2004 года и помогал в записи нескольких альбомов. Большая часть его творческой жизни связана с «Оркестром креольского танго», где он также выступал до последнего времени.
О причинах смерти артиста Макаревич не сообщил. Отмечается, что Остроумову было 54 года.