Умер участник группы «Машина времени»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич сообщил поклонникам печальную весть: ушел из жизни один музыкантов группы Сергей Остроумов. Барабанщик был сессионным участником легендарного коллектива с 2004 года и помогал в записи нескольких альбомов. Большая часть его творческой жизни связана с «Оркестром креольского танго», где он также выступал до последнего времени.