У эстонского певца танеля Падара обнаружился фейковый аккаунт на Tinder

Популярнейший эстонский певец официально свободен, что заставляет женские сердца всей страны трепетать в надежде, что этот красавчик обратит на них внимание. Этим и воспользовались ушлые мошенники, сделав в приложении для знакомств Tinder фейковый аккаунт Падара и разместив его фотографию, пишет Elu24. Но они не учли, что человек меняется: фотография в Tinder сделана очень давно, что должно вызывать сомнения.
Музыкант Танель Падар и его невеста Лорен Вильман скоро станут родителями. Танель поделился в Instagram постом, в котором призывает людей сообщать о краже личных данных. Причиной стал именно фейковый аккаунт Падара в Tinder. «Очевидно, что это фальшивый аккаунт», - написал Падар.
Смотрите сами, там Танель Падар был несколько лет назад!