У эстонского певца танеля Падара обнаружился фейковый аккаунт на Tinder

Популярнейший эстонский певец официально свободен, что заставляет женские сердца всей страны трепетать в надежде, что этот красавчик обратит на них внимание. Этим и воспользовались ушлые мошенники, сделав в приложении для знакомств Tinder фейковый аккаунт Падара и разместив его фотографию, пишет Elu24. Но они не учли, что человек меняется: фотография в Tinder сделана очень давно, что должно вызывать сомнения.