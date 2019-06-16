Финский таблоид Iltalehti: в декабре в Таллинне заработает порно-Голливуд

Девочки из особняка Распутина принимают ванны ФОТО: Kuvatõmmis veebilehelt rasputinmansion.com

Девочки из порно-центра в Пирита. Соцсети ФОТО: Instagram

Популярный финский таблоид Iltalehti опубликовал в субботу историю о буднях позирующих перед веб-камерами красоток в одном из особняков в Пирита, его еще называют особняком Распутина. Особняк начал свою деятельность в мае прошлого года. За год там побывали десятки или даже сотни эротических моделей, чьи сексуальные действия показывают пользователям интернета.

Хозяева этого особняка планирует расширение своей деятельности и хотят построить под Таллинном нечто похожее, только более масштабное: камер там будет 200 вместо 35, 100 моделей и шоу-румов 35. Также рядом будет построена порностудия и спа для взрослых, где одежда запрещена. Проект финская пресса называет порно-Голливудом. Объект должен быть готов к декабрю.

Финская газета предполагает, что с открытием такого огромного порно-комплекса туристический поток из Финляндии в Таллинн существенно увеличится. По словам финнов, это, вероятно, будет самый большой в мире «порноцентр».

Iltalehti также задается вопросом, почему именно в Таллинне возникает этот порно-Голливуд? Из публикации ясно, что Таллинн имеет довольно-таки привилегированное положение, если сравнивать его с соседними Москвой и Хельсинки, так как наш город все еще является «относительно дешевым», например, с точки зрения затрат на алкоголь, рабочую силу и транспортные расходы. В особняке Распутина работают русские, им, конечено, удобно использовать русский в качестве рабочего языка в Таллинне. А тот факт, что Эстония является членом ЕС, придает этому бизнесу авторитет, пишет Iltalehti.

По словам финнов, надежность и доверительность в этом бизнесе очень важны, потому что успех особняка Распутина напрямую зависит от клиентов, которые платят за услуги.