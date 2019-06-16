Вс, 16.06.2019
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Ученые рассказали, сколько нужно спать, чтобы быть красивым

Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

Некоторые люди могут не очень хорошо выглядеть по утрам именно из-за неправильного режима сна, рассказывает Лайф.

Британские ученые разобрались, какой должна быть продолжительность сна, оптимальная для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Об этом рассказывает издание The Mirror.

Как считают исследователи, некоторые люди могут не очень хорошо выглядеть по утрам именно из-за неправильного режима сна. Более того, несоблюдение этого режима может привести к депрессии, раздражительности и дурному настроению.

Согласно последним исследованиям, наиболее оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. При этом лучше всего ложиться в 21:45 и вставать в 6:55 утра.

Ученые уверены, что соблюдение такого режима снимет накопленные за день усталость и стресс.

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