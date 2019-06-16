Том Хэнкс на спор ограбил магазин с сувенирами

Ведущий шоу Jimmy Kimmel Live отметил, что Хэнкс слишком «совершенен», что и стало поводом для совершения преступления, пишет Лайф.
Американский актёр Том Хэнкс на спор совершил ограбление магазина в Лос-Анджелесе, где украл свою картонную копию и несколько сувенирных статуэток «Оскар», сообщает CNN.
Во время съемок шоу Jimmy Kimmel Live 14 июня ведущий программы отметил, что Хэнкс слишком «совершенен», поскольку никогда не оказывался в скандальных ситуациях.
Именно поэтому Хэнксу предложили ограбить находящийся недалеко от студии магазинчик с сувенирами. Актёр согласился и, забежав с криком «Я Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки», украл несколько товаров.