Том Хэнкс на спор ограбил магазин с сувенирами

Во время съемок шоу Jimmy Kimmel Live 14 июня ведущий программы отметил, что Хэнкс слишком «совершенен», поскольку никогда не оказывался в скандальных ситуациях.

Именно поэтому Хэнксу предложили ограбить находящийся недалеко от студии магазинчик с сувенирами. Актёр согласился и, забежав с криком «Я Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки», украл несколько товаров.