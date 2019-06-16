Друг Элины Быстрицкой: «Муж пытался ее отравить»

Избранником советской актрисы стал Николай Кузьминский, который не имел отношения к актерской профессии. Супруги прожили вместе чуть менее 30 лет. За это время у пары так и не появились дети — Элина Авраамовна не могла забеременеть.

На пике популярности актриса могла похвастаться миллионами поклонников, но отношения с супругом у нее не сложились. «Быстрицкая рассказывала мне, как она была вынуждена жить с мужем после того, как он пытался ее убить — отравить, — рассказал журналист Андрей Караулов в передаче «Эксклюзив». — У него была молодая любовница, но Элина Авраамовна не могла с ним разойтись — в то время разводы не поощрялись. Она прошла через ад, но при этом сумела остаться актрисой».

После пережитого у артистки возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«Быстрицкая потеряла память, — продолжил Караулов. — Она не могла играть, ей приходилось носить наушники. Еще ей было очень трудно ходить».

К слову, вокруг жизни и смерти Элины Быстрицкой ходит немало слухов. Сестра актрисы София Шегельман уверена, что в ухудшении состоянии родственницы виновата бывшая помощница Ксения Рубцова, которая якобы обманным путем завладела большой суммой денег, принадлежавшей артистке.

Однако в окружении Быстрицкой считают, что Рубцова сделала для подопечной много хорошего. В одно время Ксения хотела уйти от актрисы, славившейся непростым характером, однако Элина Авраамовна не отпускала помощницу. «Актриса недоумевала, почему Рубцова пропала и выключила телефоны. Она говорила: «Я ее из-под земли достану!», — делились в окружении звезды.

По словам самой Ксении, Элина Авраамовна была настолько привязана к ней, что хотела сделать щедрый подарок. «Она чуть было не купила мне квартиру, но я ответила отказом», — поделилась Рубцова.