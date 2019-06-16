Сегодня Троица: что можно, а что нельзя делать в этот день

В основе праздника Святой Троицы лежит библейское повествование о сошествии Святого Духа на апостолов и раскрытии истины существования Триединого Бога – Святой Троицы. Празднуют Троицу три дня: воскресенье, понедельник и вторник. В воскресенье в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Все три дня в церквях читают молебны и поминают умерших предков. Священники в этот день облачаются в зеленые рясы.

Что нужно делать

У верующих существует обычай после праздничной службы в день Троицы ходить друг к другу в гости, угощая сладостями, обмениваясь подарками, пишет Hochu.ua.

Прекрасная традиция на Троицу украшать дома и храмы ветками, травой, цветами живет не первое столетие. Обряд украшения на Троицу неслучаен. Зелень в народной традиции символизирует жизнь. Существует обычай наряжать и сами березы – разноцветными ленточками и цветами.

На Троицу нужно гадать незамужним: молодые девушки ворожат с помощью венков из березы и цветов.

Девушки носят венок в течение праздника, а затем пускают в реку.

Если венок в воде утонет – это плохой знак. В течение года до следующей Троицы есть возможность заболеть и попасть в неприятности.

Венок пристанет к берегу – девушка пока не выйдет замуж.

Венок долго плывет и исчезает с глаз – девушку ждут лучшие перемены в личной жизни.

Также, рекомендуется обратить внимание, в какую сторону поплыл венок – по традиции, в той стороне живет жених.

Если парень посватался к девушке на Троицу, то их брак будет долгим и счастливым.

Что нельзя делать

На Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.

В эти дни категорически запрещается работать, ругаться и думать о плохом. Нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.

В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья, сажать растения.