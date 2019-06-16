Такого вы еще не видели: плов от гуру восточной кухни Хакима Ганиева довел до гастрономического оргазма гостей ужина

Любите ли плов так же сильно, как люди на Востоке? Восток - дело тонкое, плов - работа не менее филигранная. Я про настоящий плов. Он не терпит суеты, неупорядоченных действий, небрежного к себе отношения. Плов - это целая философия, прежде всего - объединяющая. И семью, и друзей, и разные кланы. Где впервые приготовили плов? История умалчивает. Мы привыкли считать его блюдом узбекской кухни.

Поэтому в минувшую субботу в таллиннском ресторане Jahu Resto настоящий узбекский плов готовил эксперт узбекской кухни, один из лучших шеф-поваров России, автор нескольких кулинарных книг о восточной кухни Хаким Ганиев. А пару ему составил местный гуру узбекского плова - капитан по профессии и кулинар по призванию Александр Гнутов. Как рассказал Александр, идею пригласить к нам«настоящее узбекское божество» он вынашивал несколько лет, а весной приехал в Москву и договорился с Ганиевым. Сам Гнутов великолепно готовит плов (опробовано на себе), научил других.

Я смотрю, как Хаким и Александр готовят плов и понимаю, что это священное действо, которое переносят тебя в волшебную восточную сказку. Все шкворчит, ароматный дым окутывает тебя с ног до головы, и мне кажется, что оба мужчин бормочат какие-то заклинания. Кстати, некоторые продукты (даже специальный казан), привезли из России. Например, настоящие узбекские помидоры, со вкусом которых не сравнится вкус томатов, которые мы покупаем в наших магазинах и на рынках. Бараний курдюк тоже прибыл из Москвы: считается, что редко какой жир может похвастаться обилием микроэлементов и аминокислот. Приправы, необходимые для настоящего плова, тоже везли из Москвы.

Готовили плов два дня. И в прямом смысле - не покладая рук. Хаким уверен, что плов принадлежит не только узбекской кухне, а всему миру, и если бы весь земной шар ел был плов, то Хаким был бы счастлив.

Limon.ee отвлек Хакима Ганиева на несколько минут от важного дела, чтобы расспросить про плов.

Считается, что плов - мужская еда, это так?

Да, девочки берегут свою фигуру и не хотят есть слишком жирное. Поэтому мы делаем специальный плов для девочек с сухофруктами вместо баранины. Мужской называем «ферганский», а женский - это «иранский». Он легкий, воздушный, от него не поправляешься. Используем топленое и оливковое масло, топленое, чтобы сдобрить рис и сухофрукты.

Сколько рецептов плова вы знаете?

По рецептам в моей книге «Плов — дело тонкое» можно готовить целый год, и ни разу не повториться. И это только базовые рецепты, которые можно варьировать, как кому нравится.

В чем секрет популярности плова?

Плов создан, чтобы поправлять здоровье. Это еще Авиценна сказал. Есть легенда, что плов придумали воины Тамерлана, которые брали это блюдо с собой в походы. Они же говорили: если ты богат, то ешь плов, а если беден, то ешь только плов. Секрет в сытости блюда.

Сколько времени готовится плов?

Самый быстрый можно приготовить за 40 минут. А вообще плов готовится бесконечно. Плов - это самое последнее блюдо, пендель, как говорят. Поел плов - и больше ничего не надо.

Сколько раз в неделю едят плов узбеки?

Мужчины могут ежедневно. В каждой семье раз в неделю жена готовит плов. Обязательно в четверг. Мужчина приходит с работы домой и никуда не уходит, ест плов, исполняет свои супружеские обязанности, и все счастливы.