40-летняя Ани Лорак подтвердила роман с 26-летним возлюбленным
Ани после развода закрутила новый роман. Избранником певицы стал 26-летний Егор Глеб — саунд-продюсер лейбла Black Star. А несколько минут назад Лорак подтвердила это, опубликовав первое фото с возлюбленным. Ани нежно прижимается к Егору и обнимает его, пишет wmj.ru.
К слову, внимательные фолловеры заметили, что Егор уже подружился с дочкой Ани от первого брака. Мужчина присутствовал на 8-м дне рождения Софии и попал в кадр, когда Лорак снимала сториз. К слову, у Егора также есть шестилетняя дочь от предыдущих отношений.
Напомним, что в конце января украинский суд оформил развод певицы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Пара была вместе девять лет, за это время у них родилась дочь София. Причиной расставания супругов стала измена Мурата.