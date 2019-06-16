40-летняя Ани Лорак подтвердила роман с 26-летним возлюбленным

К слову, внимательные фолловеры заметили, что Егор уже подружился с дочкой Ани от первого брака. Мужчина присутствовал на 8-м дне рождения Софии и попал в кадр, когда Лорак снимала сториз. К слову, у Егора также есть шестилетняя дочь от предыдущих отношений.