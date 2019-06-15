ТОП-10 безобидных привычек, которые медленно убивают ваши почки

Без правильной работы почек организм не сможет полноценно функционировать. Однако мало кто задумывается, что многие привычки наносят им непоправимый вред.

Искорените эти 10 привычек, если вы хотите сохранить здоровье почек, советуют медики.

1) Злоупотребление обезболивающими

Препараты на основе парацетамола, особо популярные у многих простудившихся, анальгетики и аспирин, а также нестероидные противовоспалительные средства следует принимать с осторожностью и по назначению врача.

Организм одного человека может не отреагировать на эти лекарства, а у другого даст острую реакцию, вызванную передозировкой.

2) Злоупотребление солью

Злоупотребление солью приводит к нарушению водно-солевого обмена, из-за чего почки могут не справиться со своей работой. Суточная норма соли для взрослого человека — до 5-6 грамм (1 чайная ложка).

Помните, что соль в небольших количествах уже содержится во многих продуктах, поэтому обильно досаливая блюда мы незаметно для себя превышаем безопасную норму.

3) Слишком много белка

Весь лишний белок выводится из организма через почки. Белок и продукты его распада увеличивают нагрузку на этот орган. А когда почки не справляются с выведением этих веществ, в них могут появиться камни.

4) Мало воды

Вода - наша жизнь. Пейте чистую негазированную воду (которую не заменит чай и сладкие напитки), и вы заметите, как организм станет работать лучше, ведь именно с водой выводятся все вредные вещества. Вода просто необходима для правильной работы почек, как и всех органов.

5) Злоупотребление полуфабрикатами

Вы подвергаете себя огромному риску, поедая продукты, богатые солью и фосфором. Частое употреблением продуктов с фосфором негативно влияет как на почти, так и на человеческие кости.

У тех, у кого уже есть проблемы с почками, рекомендует исключить этот продукты из рациона питания.

6) Недостаток сна

Ткани почек обновляются именно ночью во время сна. Если вы часто недосыпаете, поздно ложитесь и рано встаете, то процесс обновления проходит не полностью. В итоге это может привести к нарушению работы органа.

7) Много кофеина

Употребление большого количества кофеина, который содержится не только в кофе, а и в разных безалкогольных напитках, вреден для организма в общем.

Для почек этот вред носит особый характер. Кофеин обладает мочегонными свойствами, поэтому заставляет почки работать сильнее и создает для них лишнюю нагрузку.

8) Несвоевременное опорожнение мочевого пузыря

Терпеть – вредно. Помните это. Старайтесь сразу сходить в туалет при возникновении такой потребности, иначе частое удержание мочи в мочевом пузыре может стать причиной развития почечной недостаточности и недержания.

9) Малоактивный образ жизни

Сегодня многие работают в офисах и учреждениях, где приходится сидеть практически весь рабочий день.

Из-за отсутствия физической активности в почках возникают застойные явления. Для восстановления циркуляции крови заведите привычку каждый час делать небольшую разминку.

10) Необдуманные диеты

Слишком строгие диеты, которые активно сжигают жир, нарушают природный баланс веществ в организме и негативно влияют на почки. Они получают двойной удар, так как фильтруют кровь с нарушенным балансом и не получают полезные вещества.