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Горячие фото: российская чиновница может попасть на обложку Playboy
Госслужащая Тюмени Анна Ануфриева претендует на звание «Девушка года Playboy — 2019».
Жительница Тюмени Анна Ануфриева решила принять участие в конкурсе журнала Playboy. В своем профиле девушка указала, что ей 27 лет, в разделе «род деятельности» отмечается: «государственная служба». А в графе «необычные умения или способности» претендентка указала, что достает языком до кончика носа.
27-летняя чиновница участвует в конкурсе «Девушка года Playboy 2019». Ее восемь обнаженных фотографий уже набрали больше 110 лайков. Тюменка лидирует с большим отрывом.
Всего в голосовании участвуют 42 девушки. Заявки принимают до 26 июля. По результатам очного кастинга, редакция Playboy выберет 12 участниц, которые продолжат борьбу за титул. Имя победительницы назовут до 14 октября. В этом же месяце пройдет фотосессия для популярного журнала.
В 2018 году титул завоевала 22-летняя Лидия Пономарева из Тюмени. «Девушка года Playboy 2018» пишет стихи, интересуется проблемами экологии и увлекается конным спортом.
Согласно информации из анкеты, Анна увлечена собой и игрой на фортепиано. Также, по мнению самой участницы, она является эрудированной и начитанной – уже собрала свою библиотеку 150 книг. Анна написала также, что она жизнерадостна, занимается спортом и мечтает переехать в Европу. Претендентка интересуется красотой женского и мужского тела, эстетикой на фотографии.