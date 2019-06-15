Горячие фото: российская чиновница может попасть на обложку Playboy

Жительница Тюмени Анна Ануфриева решила принять участие в конкурсе журнала Playboy. В своем профиле девушка указала, что ей 27 лет, в разделе «род деятельности» отмечается: «государственная служба». А в графе «необычные умения или способности» претендентка указала, что достает языком до кончика носа.

27-летняя чиновница участвует в конкурсе «Девушка года Playboy 2019». Ее восемь обнаженных фотографий уже набрали больше 110 лайков. Тюменка лидирует с большим отрывом.

Всего в голосовании участвуют 42 девушки. Заявки принимают до 26 июля. По результатам очного кастинга, редакция Playboy выберет 12 участниц, которые продолжат борьбу за титул. Имя победительницы назовут до 14 октября. В этом же месяце пройдет фотосессия для популярного журнала.

В 2018 году титул завоевала 22-летняя Лидия Пономарева из Тюмени. «Девушка года Playboy 2018» пишет стихи, интересуется проблемами экологии и увлекается конным спортом.