Сб, 15.06.2019
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  • Как гуляют в эстонской глубинке: бродячий фестиваль добрался до Ляэне-Вырумаа

Как гуляют в эстонской глубинке: бродячий фестиваль добрался до Ляэне-Вырумаа

Культурный фестиваль Võgne, который в этом году отмечает свой пятый день рождения, добрался до деревеньки Алтья в Ляэне-Вирумаа.

Гостей развлекали Lexsoul Dancemachine, Vaiko Eplik & Eliit, Curly Strings, Кадри Вооранд, Miljardid, Puuluup, Gram-Of-Fun, Eugénie и Duo Ruut.

Единственный в Эстонии бродячий культурный фестиваль Võnge отметил в этом году свой пятый день рождения и впервые добрался до Ляэне-Вирумаа.

«Это первая круглая дата фестиваля Võgne <...> В дополнение к отличным местным и зарубежным исполнителям, фестиваль также подарит художественные и культурные впечатления», - сказал Тармо Сикк, главный организатор фестиваля.

Фестиваль проходит 14 и 15 июня на живописном побережье Алтья.

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