Как гуляют в эстонской глубинке: бродячий фестиваль добрался до Ляэне-Вырумаа

Культурный фестиваль Võgne, который в этом году отмечает свой пятый день рождения, добрался до деревеньки Алтья в Ляэне-Вирумаа.
Гостей развлекали Lexsoul Dancemachine, Vaiko Eplik & Eliit, Curly Strings, Кадри Вооранд, Miljardid, Puuluup, Gram-Of-Fun, Eugénie и Duo Ruut.
Единственный в Эстонии бродячий культурный фестиваль Võnge отметил в этом году свой пятый день рождения и впервые добрался до Ляэне-Вирумаа.
«Это первая круглая дата фестиваля Võgne <...> В дополнение к отличным местным и зарубежным исполнителям, фестиваль также подарит художественные и культурные впечатления», - сказал Тармо Сикк, главный организатор фестиваля.
Фестиваль проходит 14 и 15 июня на живописном побережье Алтья.