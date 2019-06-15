Ален Делон экстренно госпитализирован

Ален Делон был доставлен во французский госпиталь с подозрениями на инсульт. Поклонники переживают за любимого актера и желают ему скорейшего выздоровления. Однако представители звезды опровергли информацию об инсульте и сказали, что всему виной головные боли.
Французский актер Ален Делон был экстренно госпитализирован в больницу Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Поначалу СМИ сообщили, что у звезды случился инсульт, но позже эта информация не подтвердилась.
Родственники 83-летнего артиста утверждают, что накануне он почувствовал себя плохо из-за сердечной аритмии, которая привела к участившимся приступам мигрени и головокружению. Родные актера говорят, что Делон на протяжении нескольких лет страдает из-за проблем с сердцем, поэтому регулярно проходит обследования.
Это подтверждает и представитель месье Делона, отметивший в беседе с французскими журналистами, что актер прекрасно себя чувствует и находится на профилактическом лечении.
«Он проходит обследование, ничего более», — сообщил ассистент Делона.
Поклонники переживают за любимого актера и желают ему скорейшего выздоровления. Они сразу вспомнили другую французскую знаменитость — Жана Поля Бельмондо — несколько лет назад перенесшего инсульт. Делон тогда активно помогал другу и поддерживал его в трудную минуту, а недавно даже снялся в совместной фотосессии.
Еще в мае Ален Делон прекрасно выглядел и был полон сил. Он приехал на Каннский фестиваль, чтобы получить Золотую пальмовую ветвь «за выдающуюся карьеру в кино», которую принял со слезами на глазах. В свободное время звезда прогуливался по набережной и с удовольствием позировал фотографам.
Когда стало известно о том, что жюри хочет присудить Делону почетную награду, в СМИ с резкой критикой этого решения выступила организация «Женщины Голливуда», руководитель которой припомнила смелое высказывание Алена против усыновления детей однополыми родителями и поддержку французской партии «Национальный фронт».
Ален Делон является одним из главных секс-символов 1960-1980-хх годов. Он прославился ролями в фильмах «Черный тюльпан», «Леопард», «Рокко и его братья» — эти киноработы были необычайно популярны в Советском Союзе, а имя актера стало нарицательным.
Последние несколько лет французская звезда практически не снимается в кино. В 2012-м году в широкий прокат вышел фильм «С Новым годом, мамы!», где он сыграл в одной из новелл с Ириной Розановой и Павлом Волей.