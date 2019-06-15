Ален Делон экстренно госпитализирован

Французский актер Ален Делон был экстренно госпитализирован в больницу Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Поначалу СМИ сообщили, что у звезды случился инсульт, но позже эта информация не подтвердилась.

Родственники 83-летнего артиста утверждают, что накануне он почувствовал себя плохо из-за сердечной аритмии, которая привела к участившимся приступам мигрени и головокружению. Родные актера говорят, что Делон на протяжении нескольких лет страдает из-за проблем с сердцем, поэтому регулярно проходит обследования.

Это подтверждает и представитель месье Делона, отметивший в беседе с французскими журналистами, что актер прекрасно себя чувствует и находится на профилактическом лечении.

«Он проходит обследование, ничего более», — сообщил ассистент Делона.

Поклонники переживают за любимого актера и желают ему скорейшего выздоровления. Они сразу вспомнили другую французскую знаменитость — Жана Поля Бельмондо — несколько лет назад перенесшего инсульт. Делон тогда активно помогал другу и поддерживал его в трудную минуту, а недавно даже снялся в совместной фотосессии.

Alain Delon ФОТО: GUILLAUME COLLET/SIPA / GUILLAUME COLLET/SIPA

Еще в мае Ален Делон прекрасно выглядел и был полон сил. Он приехал на Каннский фестиваль, чтобы получить Золотую пальмовую ветвь «за выдающуюся карьеру в кино», которую принял со слезами на глазах. В свободное время звезда прогуливался по набережной и с удовольствием позировал фотографам.

Когда стало известно о том, что жюри хочет присудить Делону почетную награду, в СМИ с резкой критикой этого решения выступила организация «Женщины Голливуда», руководитель которой припомнила смелое высказывание Алена против усыновления детей однополыми родителями и поддержку французской партии «Национальный фронт».

ФОТО: SCANPIX

Ален Делон является одним из главных секс-символов 1960-1980-хх годов. Он прославился ролями в фильмах «Черный тюльпан», «Леопард», «Рокко и его братья» — эти киноработы были необычайно популярны в Советском Союзе, а имя актера стало нарицательным.