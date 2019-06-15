Запомни раз и навсегда: причины, по которым опасно есть много бананов

Во всем мире бананы любят за их восхитительный сливочный вкус и нежную сладкую мякоть. Они являются одними из самых потребляемых фруктов, пишет Nutrition Explained.
Чрезвычайно полезна не только мякоть, но и банановая кожура – для кожи, волос и даже в домашнем хозяйстве. Кажется, что польза от желтой экзотики бесконечна.
Однако, следует заметить, что этот фрукт иногда может иметь побочные эффекты, особенно если потреблять его в огромных количествах.
Вот что будет с вашим организмом, если не есть бананы на завтрак, обед и ужин:
1) Увеличение веса
Согласитесь, что бананы по сравнению с любимой коробкой печенья, чипсов или конфет имеют гораздо меньше калорий, но все же они достаточно калорийны и помогают постепенно набирать лишние килограммы.
Чересчур увлекаться бананами не следует. Даже учитывая тот факт, что плоды на 75 % состоят из воды и чувство насыщения приходит с ними очень быстро. Одного-двух бананов вполне достаточно, чтобы наесться.
2) Мигрени
Сочетание тирамина и гистамина в этих фруктах является одной из основных причин головной боли.
Это не значит, что вы должны прекратить есть бананы, ведь они очень полезны для здоровья. Идея в том, чтобы уменьшить количество или избегать их, когда вы страдаете от мигрени.
3) Гипергликемия
Бананы являются превосходным источником калия, но употреблять слишком много этих плодов - опасно для здоровья. Переедание бананов вызывает избыток калия, что может вызвать гиперкалиемию.
В этом состоянии появляется тошнота, замедляется пульс, сердцебиение становится нерегулярным. Может наступить остановка сердца.
4) Нервное расстройство
Поскольку бананы содержат витамин В6 в большом количестве, их чрезмерное потребление может привести к нервному срыву. Правда, чтобы получить передозировку B6, нужно будет съесть больше 100 бананов в день.
Тем не менее такой случай можно считать достаточно редким явлением, если только вы не бодибилдер с одержимым желанием есть бананы и не участвуете в соревнованиях по поеданию бананов.
5) Сонливость
Вы считаете бананы - отличным началом дня? А ведь эти плоды могут вызвать сонливость. Они богаты триптофаном – аминокислотой, способной уменьшать умственные способности и замедлять реакцию организма из-за чувства недосыпа.
Бананы также содержат высокую дозу магния – минерала, способствующего расслаблению мышц. Именно это делает их хорошей пищей перед сном.
6) Аллергические реакции
Довольно редко, но все же после употребления бананов в огромном количестве иммунная система может отреагировать аллергией, похожей на реакцию от вдыхания амброзии.
У человека, страдающего таким типом аллергии, опухают губы и язык, першит в горле. Люди, страдающие аллергией на амброзию, могут испытывать подобные ощущения и после употребления бананов.
7) Боль в животе
Недостаточно зрелые бананы способны вызвать сильную боль в желудке. При этом вместе с болью вполне возможна тошнота.
Дело в том, что зеленые бананы содержат большое количество крахмала, на переваривание которого организм тратит слишком много времени. Вместе с болью человека могут мучить рвота или понос.
8) Респираторные проблемы
Еще одним аллергическим ответом на банан может быть воспаление горла, стеноз дыхательных путей, как его следствие — проблемы с дыханием и серьезные трудности при глотании.
9) Разрушение зубов
Из-за высокого содержания крахмала бананы могут вызывать серьезное повреждение зубов при несоблюдении надлежащей гигиены.
Согласно некоторым исследованиям, для полости рта они могут быть более вредными, чем конфеты, леденцы, жевательная резинка. Дело в том, что сахар растворяется во рту намного быстрее крахмала.
При употреблении таких продуктов как бананы, его частицы остаются между зубами около двух часов. Они притягивают больше бактерий, что становится причиной значительного загрязнения полости рта и разрушения зубов.
10) Анафилактический шок
Некоторые люди, страдающие аллергией на бананы, испытывают внезапное снижение артериального давления.
Поэтому при употреблении бананов необходимо следить за такими показателями, как повышение или уменьшение частоты пульса, общий тонус организма, отсутствие слабости.
Научные данные также говорят, что подобные аллергические реакции нередко появляются у маленьких детей.
11) Запор
Зеленые бананы перенасыщены крахмалом, что увеличивает риск запоров. Они также содержат тяжелые дозы дубильной кислоты, которая оказывает ингибирующее действие на пищеварительный тракт.
Дубильная кислота препятствует желудочно-кишечной деятельности и нормальному перевариванию пищи. С другой стороны, спелый банан облегчает запоры и упрощает опорожнение желудка.
12) Риск развития сахарного диабета
Поскольку чрезмерное потребление продуктов с высоким гликемическим индексом может спровоцировать развитие диабета 2 типа, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, следует регулировать потребление бананов.
Особенно это касается перезрелых бананов, поскольку они имеют более высокий гликемический индекс по сравнению с обычными бананами. Чтобы избежать риска развития сахарного диабета, следите за тем, сколько бананов вы съедаете за один день.