Запомни раз и навсегда: причины, по которым опасно есть много бананов

Чрезвычайно полезна не только мякоть, но и банановая кожура – для кожи, волос и даже в домашнем хозяйстве. Кажется, что польза от желтой экзотики бесконечна.

Однако, следует заметить, что этот фрукт иногда может иметь побочные эффекты, особенно если потреблять его в огромных количествах.

Вот что будет с вашим организмом, если не есть бананы на завтрак, обед и ужин:

1) Увеличение веса

Согласитесь, что бананы по сравнению с любимой коробкой печенья, чипсов или конфет имеют гораздо меньше калорий, но все же они достаточно калорийны и помогают постепенно набирать лишние килограммы.

Чересчур увлекаться бананами не следует. Даже учитывая тот факт, что плоды на 75 % состоят из воды и чувство насыщения приходит с ними очень быстро. Одного-двух бананов вполне достаточно, чтобы наесться.

2) Мигрени

Сочетание тирамина и гистамина в этих фруктах является одной из основных причин головной боли.

Это не значит, что вы должны прекратить есть бананы, ведь они очень полезны для здоровья. Идея в том, чтобы уменьшить количество или избегать их, когда вы страдаете от мигрени.

3) Гипергликемия

Бананы являются превосходным источником калия, но употреблять слишком много этих плодов - опасно для здоровья. Переедание бананов вызывает избыток калия, что может вызвать гиперкалиемию.

В этом состоянии появляется тошнота, замедляется пульс, сердцебиение становится нерегулярным. Может наступить остановка сердца.

4) Нервное расстройство

Поскольку бананы содержат витамин В6 в большом количестве, их чрезмерное потребление может привести к нервному срыву. Правда, чтобы получить передозировку B6, нужно будет съесть больше 100 бананов в день.

Тем не менее такой случай можно считать достаточно редким явлением, если только вы не бодибилдер с одержимым желанием есть бананы и не участвуете в соревнованиях по поеданию бананов.

5) Сонливость

Вы считаете бананы - отличным началом дня? А ведь эти плоды могут вызвать сонливость. Они богаты триптофаном – аминокислотой, способной уменьшать умственные способности и замедлять реакцию организма из-за чувства недосыпа.

Бананы также содержат высокую дозу магния – минерала, способствующего расслаблению мышц. Именно это делает их хорошей пищей перед сном.

6) Аллергические реакции

Довольно редко, но все же после употребления бананов в огромном количестве иммунная система может отреагировать аллергией, похожей на реакцию от вдыхания амброзии.

У человека, страдающего таким типом аллергии, опухают губы и язык, першит в горле. Люди, страдающие аллергией на амброзию, могут испытывать подобные ощущения и после употребления бананов.

7) Боль в животе

Недостаточно зрелые бананы способны вызвать сильную боль в желудке. При этом вместе с болью вполне возможна тошнота.